25.12.2025, 06:55

Человечество встретится с пришельцами в течение 50 лет

Новости Мира 0 574

Человечество может получить первое доказательство существования внеземной жизни уже в течение ближайших десятилетий. Такой прогноз озвучила британский доктор наук, космолог и популяризатор науки Мэгги Адерин-Покок. По ее мнению, судьбоносное открытие способно произойти к 2075 году, и оно в корне изменит представления людей о Вселенной и собственном месте в ней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: FOTOKITA/Shutterstock/FOTODOM
Фото: FOTOKITA/Shutterstock/FOTODOM

Не киношные гуманоиды, а иная форма жизни

Как отмечает Адерин-Покок, ожидать появления инопланетян в привычном для массовой культуры виде не стоит. По ее словам, внеземная жизнь вряд ли будет напоминать гуманоидов — существ с руками, ногами и лицом, знакомых по голливудским фильмам, включая культовую картину Стивена Спилберга «Инопланетянин».

Ученый подчеркивает, что реальность может оказаться куда менее зрелищной, но гораздо более значимой с научной точки зрения. Вероятнее всего, первая обнаруженная форма внеземной жизни будет примитивной — похожей на микроорганизмы или так называемую «серую слизь», существующую в экстремальных условиях других планет или спутников.

Почему даже «слизь» — это революция для науки

Несмотря на отсутствие зрелищности, подобное открытие станет настоящим прорывом. По словам Адерин-Покок, сам факт существования жизни за пределами Земли будет означать, что биологические процессы во Вселенной — не уникальное явление.

Это откроет новые горизонты для:

  • астрофизики и космологии;

  • биологии и медицины;

  • философии и понимания происхождения человека;

  • будущих космических миссий и межпланетных исследований.

Технологии пришельцев могут превзойти человеческие

Доктор наук также допускает, что если внеземная цивилизация окажется более развитой, ее коммуникационные технологии могут значительно превосходить земные. Это означает, что человечество может даже не сразу распознать сигнал или форму контакта, поскольку она будет основана на принципах, пока неизвестных науке.

По ее словам, речь может идти не о традиционном «контакте», а о:

  • зафиксированных сигналах;

  • аномальных формах передачи информации;

  • непривычных физических или химических проявлениях.

Альтернативный сценарий: контакт на фоне футбольного мундиаля

Ранее еще более смелое предположение высказал британский режиссер и исследователь НЛО Марк Кристофер Ли. Он заявил, что первый публичный контакт с внеземной цивилизацией может состояться уже в 2026 году, во время чемпионата мира по футболу.

Свои выводы Ли основывает не на научных расчетах, а на:

  • анализе древних пророчеств;

  • современных наблюдениях НЛО;

  • высказываниях известных провидцев и мистиков.

Наука против пророчеств

В отличие от подобных теорий, прогноз Мэгги Адерин-Покок опирается на развитие современных технологий — телескопов нового поколения, методов анализа атмосферы экзопланет и поиска биомаркеров, указывающих на наличие жизни.

Ученый подчеркивает: вопрос сегодня заключается не в том, существует ли внеземная жизнь, а в том, когда человечество сможет это доказать. И, по ее мнению, ждать осталось не так уж долго — по космическим меркам, всего одно поколение.

