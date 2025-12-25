Не кофе и не какао: назван идеальный напиток для утра

Начать день с правильного напитка — залог хорошего самочувствия, сияющей кожи и комфортного пищеварения. Диетолог Кристина Плотникова рассказала, какой привычный продукт способен дать организму комплексную пользу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Кефир: знакомый продукт с необычными преимуществами

Кефир — это не просто кисломолочный напиток, знакомый многим с детства. Его регулярное употребление с утра способно:

Улучшить работу кишечника и пищеварения;

Снизить воспалительные процессы в организме;

Подарить коже здоровое сияние;

Обеспечить стабильную и естественную бодрость, без резких всплесков энергии, как после кофе.

По словам диетолога, кисломолочный продукт особенно полезен при акне, розацеа и сухости кожи.

Почему кефир полезен для организма

Кефир — это источник множества жизненно важных веществ:

Белок — поддержка мышечной массы;

Кальций — укрепление костей;

Витамины группы B — улучшение обмена веществ и работы нервной системы;

Витамин K2 — здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, напиток:

Успокаивает центральную нервную систему;

Содержит полезные лакто- и бифидобактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника;

Способствует снижению воспалительных процессов в организме.

Как выбрать качественный кефир

Чтобы получить максимальную пользу, важно выбирать натуральный продукт. Обратите внимание на следующие моменты:

Состав : только пастеризованное молоко и кефирные грибки;

Срок годности : оптимально 5–10 дней;

Жирность: 2,5–3,2% — идеальный баланс питательности и усвояемости.

Правила употребления

Для наилучшего эффекта:

Пейте кефир ежедневно по 1 стакану; Немного подогрейте напиток перед употреблением — холодный кефир может раздражать слизистую желудка; Можно добавлять: Щепотку корицы;

Чайную ложку мёда;

Свежие ягоды; Сахар лучше не использовать — это снизит пользу продукта; Первые заметные изменения в состоянии кожи и пищеварения обычно проявляются спустя 3 недели регулярного употребления.

Противопоказания и меры предосторожности

Кефир подходит не всем. Особое внимание следует обратить, если у вас:

Непереносимость лактозы ;

SIBO (избыточный бактериальный рост в тонкой кишке).

В этих случаях рекомендуется:

Начинать с небольших доз — около 50 мл ;

Использовать безлактозный вариант напитка.

Вывод: Кефир — это идеальный утренний напиток для тех, кто заботится о коже, здоровье кишечника и стабильной энергии. Регулярное, правильное употребление позволит улучшить самочувствие без резких энергетических скачков, которые дают кофе и какао.