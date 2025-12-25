Не кофе и не какао: назван идеальный напиток для утра

Начать день с правильного напитка — залог хорошего самочувствия, сияющей кожи и комфортного пищеварения. Диетолог Кристина Плотникова рассказала, какой привычный продукт способен дать организму комплексную пользу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Кефир — это не просто кисломолочный напиток, знакомый многим с детства. Его регулярное употребление с утра способно:
Улучшить работу кишечника и пищеварения;
Снизить воспалительные процессы в организме;
Подарить коже здоровое сияние;
Обеспечить стабильную и естественную бодрость, без резких всплесков энергии, как после кофе.
По словам диетолога, кисломолочный продукт особенно полезен при акне, розацеа и сухости кожи.
Кефир — это источник множества жизненно важных веществ:
Белок — поддержка мышечной массы;
Кальций — укрепление костей;
Витамины группы B — улучшение обмена веществ и работы нервной системы;
Витамин K2 — здоровье сердца и сосудов.
Кроме того, напиток:
Успокаивает центральную нервную систему;
Содержит полезные лакто- и бифидобактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника;
Способствует снижению воспалительных процессов в организме.
Чтобы получить максимальную пользу, важно выбирать натуральный продукт. Обратите внимание на следующие моменты:
Состав: только пастеризованное молоко и кефирные грибки;
Срок годности: оптимально 5–10 дней;
Жирность: 2,5–3,2% — идеальный баланс питательности и усвояемости.
Для наилучшего эффекта:
Пейте кефир ежедневно по 1 стакану;
Немного подогрейте напиток перед употреблением — холодный кефир может раздражать слизистую желудка;
Можно добавлять:
Щепотку корицы;
Чайную ложку мёда;
Свежие ягоды;
Сахар лучше не использовать — это снизит пользу продукта;
Первые заметные изменения в состоянии кожи и пищеварения обычно проявляются спустя 3 недели регулярного употребления.
Кефир подходит не всем. Особое внимание следует обратить, если у вас:
Непереносимость лактозы;
SIBO (избыточный бактериальный рост в тонкой кишке).
В этих случаях рекомендуется:
Начинать с небольших доз — около 50 мл;
Использовать безлактозный вариант напитка.
Вывод: Кефир — это идеальный утренний напиток для тех, кто заботится о коже, здоровье кишечника и стабильной энергии. Регулярное, правильное употребление позволит улучшить самочувствие без резких энергетических скачков, которые дают кофе и какао.
