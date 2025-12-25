18+
25.12.2025, 07:41

Не кофе и не какао: назван идеальный напиток для утра

Начать день с правильного напитка — залог хорошего самочувствия, сияющей кожи и комфортного пищеварения. Диетолог Кристина Плотникова рассказала, какой привычный продукт способен дать организму комплексную пользу.

Фото: freepik
Фото: freepik

Кефир: знакомый продукт с необычными преимуществами

Кефир — это не просто кисломолочный напиток, знакомый многим с детства. Его регулярное употребление с утра способно:

  • Улучшить работу кишечника и пищеварения;

  • Снизить воспалительные процессы в организме;

  • Подарить коже здоровое сияние;

  • Обеспечить стабильную и естественную бодрость, без резких всплесков энергии, как после кофе.

По словам диетолога, кисломолочный продукт особенно полезен при акне, розацеа и сухости кожи.

Почему кефир полезен для организма

Кефир — это источник множества жизненно важных веществ:

  • Белок — поддержка мышечной массы;

  • Кальций — укрепление костей;

  • Витамины группы B — улучшение обмена веществ и работы нервной системы;

  • Витамин K2 — здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, напиток:

  • Успокаивает центральную нервную систему;

  • Содержит полезные лакто- и бифидобактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника;

  • Способствует снижению воспалительных процессов в организме.

Как выбрать качественный кефир

Чтобы получить максимальную пользу, важно выбирать натуральный продукт. Обратите внимание на следующие моменты:

  • Состав: только пастеризованное молоко и кефирные грибки;

  • Срок годности: оптимально 5–10 дней;

  • Жирность: 2,5–3,2% — идеальный баланс питательности и усвояемости.

Правила употребления

Для наилучшего эффекта:

  1. Пейте кефир ежедневно по 1 стакану;

  2. Немного подогрейте напиток перед употреблением — холодный кефир может раздражать слизистую желудка;

  3. Можно добавлять:

    • Щепотку корицы;

    • Чайную ложку мёда;

    • Свежие ягоды;

  4. Сахар лучше не использовать — это снизит пользу продукта;

  5. Первые заметные изменения в состоянии кожи и пищеварения обычно проявляются спустя 3 недели регулярного употребления.

Противопоказания и меры предосторожности

Кефир подходит не всем. Особое внимание следует обратить, если у вас:

  • Непереносимость лактозы;

  • SIBO (избыточный бактериальный рост в тонкой кишке).

В этих случаях рекомендуется:

  • Начинать с небольших доз — около 50 мл;

  • Использовать безлактозный вариант напитка.

Вывод: Кефир — это идеальный утренний напиток для тех, кто заботится о коже, здоровье кишечника и стабильной энергии. Регулярное, правильное употребление позволит улучшить самочувствие без резких энергетических скачков, которые дают кофе и какао.

