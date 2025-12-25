Москвичу разорвало желудок после коктейля с жидким азотом на корпоративе (видео)

В столице России произошёл шокирующий случай на корпоративном мероприятии: 38-летний мужчина оказался в реанимации после употребления коктейля с жидким азотом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Lada.kz.
Событие произошло в кулинарной студии «Игра столов», где для гостей был организован эффектный кулинарный перформанс с использованием жидкого азота. Шеф-повар демонстрировал так называемое крио-шоу, применяя жидкий азот для моментальной заморозки ингредиентов.
По технологии, напиток с жидким азотом безопасен для употребления только после полного испарения газа, иначе существует риск серьёзных ожогов и травм внутренних органов.
38-летний москвич решил выпить коктейль, не дождавшись полного испарения азота. После этого его состояние резко ухудшилось. Мужчину экстренно доставили в реанимацию, где медики диагностировали химический ожог пищевода и разрыв стенки желудка.
Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, однако травмы потребовали немедленного хирургического вмешательства. Мужчине провели срочную операцию, направленную на восстановление повреждённой стенки желудка и предотвращение осложнений.
Медики отмечают, что подобные случаи крайне редки, но употребление жидкого азота в напитках без соблюдения правил безопасности может быть смертельно опасным.
Эксперты напоминают:
Жидкий азот нельзя употреблять внутрь в жидком виде.
Напитки с крио-эффектом допустимо пить только после полного испарения газа.
На корпоративных шоу с жидким азотом важно следовать инструкциям шеф-повара и не экспериментировать самостоятельно.
