Москвичу разорвало желудок после коктейля с жидким азотом на корпоративе (видео)

В столице России произошёл шокирующий случай на корпоративном мероприятии: 38-летний мужчина оказался в реанимации после употребления коктейля с жидким азотом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza , передает Lada.kz.

Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Инцидент на корпоративе: опасное крио-шоу

Событие произошло в кулинарной студии «Игра столов», где для гостей был организован эффектный кулинарный перформанс с использованием жидкого азота. Шеф-повар демонстрировал так называемое крио-шоу, применяя жидкий азот для моментальной заморозки ингредиентов.

По технологии, напиток с жидким азотом безопасен для употребления только после полного испарения газа, иначе существует риск серьёзных ожогов и травм внутренних органов.

Пострадавший: мгновенное ухудшение состояния

38-летний москвич решил выпить коктейль, не дождавшись полного испарения азота. После этого его состояние резко ухудшилось. Мужчину экстренно доставили в реанимацию, где медики диагностировали химический ожог пищевода и разрыв стенки желудка.

Медицинская помощь: срочная операция и стабилизация

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, однако травмы потребовали немедленного хирургического вмешательства. Мужчине провели срочную операцию, направленную на восстановление повреждённой стенки желудка и предотвращение осложнений.

Медики отмечают, что подобные случаи крайне редки, но употребление жидкого азота в напитках без соблюдения правил безопасности может быть смертельно опасным.

Рекомендации по безопасности

Эксперты напоминают: