Задержана банда стоматологов, удалявших пациентам здоровые зубы

В Удмуртии правоохранительные органы раскрыли крупную схему мошенничества, организованную сетью частных стоматологических клиник. По информации управления МВД по республике, в афере участвовали 17 человек : два организатора и 15 сотрудников клиник, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Подозреваемые обвиняются в хищении денежных средств жителей нескольких городов России, включая Ижевск, Москву, Барнаул и Набережные Челны. Именно в этих городах были задержаны фигуранты дела.

Как действовала группа

По данным следствия, в основе схемы лежала манипуляция клиентами и навязывание ненужных услуг. Два брата, проживающие в столице, открыли сеть клиник, где предлагали пациентам бесплатные панорамные снимки зубов и первичную консультацию.

Однако на практике все выглядело иначе: после осмотра кураторы клиник убеждали клиентов в необходимости дорогостоящего лечения, которое часто было абсолютно ненужным. Дополнительно пациентам навязывались различные услуги, не относящиеся к их реальным стоматологическим проблемам.

Навязывание кредитов и давление на пациентов

Для оплаты “лечение” аферисты активно предлагали оформить кредиты прямо в клинике, при этом лишая клиентов возможности обдумать решение или обсудить его с родственниками. Следствие отмечает, что в некоторых случаях сотрудники группировки удаляли или лечили здоровые зубы, подвергая пациентов ненужной медицинской процедуре.

Последствия мошенничества

В результате действий банды пострадали не менее 14 жителей Удмуртии, а также десятки граждан из других регионов страны. Общий ущерб, причинённый преступной деятельностью, оценивается более чем в 4 миллиона рублей.

Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить полное количество пострадавших и степень участия каждого из фигурантов.