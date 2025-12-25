18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.12.2025, 09:43

Задержана банда стоматологов, удалявших пациентам здоровые зубы

Новости Мира 0 1 573

В Удмуртии правоохранительные органы раскрыли крупную схему мошенничества, организованную сетью частных стоматологических клиник. По информации управления МВД по республике, в афере участвовали 17 человек: два организатора и 15 сотрудников клиник, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: estetdent-stom.ru
Фото: estetdent-stom.ru

Подозреваемые обвиняются в хищении денежных средств жителей нескольких городов России, включая Ижевск, Москву, Барнаул и Набережные Челны. Именно в этих городах были задержаны фигуранты дела.

Как действовала группа

По данным следствия, в основе схемы лежала манипуляция клиентами и навязывание ненужных услуг. Два брата, проживающие в столице, открыли сеть клиник, где предлагали пациентам бесплатные панорамные снимки зубов и первичную консультацию.

Однако на практике все выглядело иначе: после осмотра кураторы клиник убеждали клиентов в необходимости дорогостоящего лечения, которое часто было абсолютно ненужным. Дополнительно пациентам навязывались различные услуги, не относящиеся к их реальным стоматологическим проблемам.

Навязывание кредитов и давление на пациентов

Для оплаты “лечение” аферисты активно предлагали оформить кредиты прямо в клинике, при этом лишая клиентов возможности обдумать решение или обсудить его с родственниками. Следствие отмечает, что в некоторых случаях сотрудники группировки удаляли или лечили здоровые зубы, подвергая пациентов ненужной медицинской процедуре.

Последствия мошенничества

В результате действий банды пострадали не менее 14 жителей Удмуртии, а также десятки граждан из других регионов страны. Общий ущерб, причинённый преступной деятельностью, оценивается более чем в 4 миллиона рублей.

Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить полное количество пострадавших и степень участия каждого из фигурантов.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь