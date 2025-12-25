Посетитель откусил ухо работнику кафе за отказ дать ему бесплатную еду

В британском городе Сандерленд произошел шокирующий инцидент: 43-летний мужчина напал на работника китайского кафе и откусил ему часть уха. За это преступление он получил пятилетний срок тюремного заключения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Metro.
Инцидент произошел в кафе, где Уэйн Килти зашел с требованием получить бесплатную еду. Когда работник отказал и попросил его покинуть помещение, посетитель проявил агрессию:
Он бросил в сотрудника пластиковый защитный визор.
После повторного требования уйти Килти вытащил работника на улицу.
На улице нападающий жестоко избил жертву и в ходе нападения откусил верхнюю часть его уха.
В результате пострадали не только ухо, но и нос: у потерпевшего диагностирован перелом.
Суд установил, что нападение было совершено умышленно. Уэйн Килти признал себя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ему было назначено:
Пять лет тюремного заключения
Дополнительный надзор на 30 месяцев после освобождения
Суд учел, что подсудимый ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Работник кафе рассказал суду, что до этого момента никогда не сталкивался с насилием. Последствия нападения оказались серьезными:
Потребовалась пластическая операция на поврежденное ухо
Продолжается медицинское лечение
Жертва выражает опасения за собственную безопасность после инцидента
Адвокат Уэйна Килти, Клэр Андерсон, отметила, что ее клиент «глубоко стыдится» содеянного. Защита также представила смягчающие обстоятельства:
Килти практически ослеп: один глаз полностью потерял зрение из-за аммиака, на втором — катаракта
Тяжелые жизненные обстоятельства, утраты и психологические травмы
Попытки справиться с проблемами через алкоголь и запрещенные вещества
Суд, однако, признал, что несмотря на эти факторы, действия подсудимого были преднамеренными и крайне опасными.
Случай в Сандерленде стал ярким примером того, как конфликты в общественных местах могут перерасти в насилие. Суд подтвердил, что за подобные преступления британское законодательство предусматривает строгую ответственность, даже если на первый взгляд мотивом была бытовая ситуация вроде отказа в бесплатной еде.
