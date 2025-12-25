18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.12.2025, 11:12

Посетитель откусил ухо работнику кафе за отказ дать ему бесплатную еду

Новости Мира 0 495

В британском городе Сандерленд произошел шокирующий инцидент: 43-летний мужчина напал на работника китайского кафе и откусил ему часть уха. За это преступление он получил пятилетний срок тюремного заключения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Metro.

Фото: Northumbria Police
Фото: Northumbria Police

Как всё произошло

Инцидент произошел в кафе, где Уэйн Килти зашел с требованием получить бесплатную еду. Когда работник отказал и попросил его покинуть помещение, посетитель проявил агрессию:

  • Он бросил в сотрудника пластиковый защитный визор.

  • После повторного требования уйти Килти вытащил работника на улицу.

  • На улице нападающий жестоко избил жертву и в ходе нападения откусил верхнюю часть его уха.

В результате пострадали не только ухо, но и нос: у потерпевшего диагностирован перелом.

Судебное разбирательство

Суд установил, что нападение было совершено умышленно. Уэйн Килти признал себя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ему было назначено:

  • Пять лет тюремного заключения

  • Дополнительный надзор на 30 месяцев после освобождения

Суд учел, что подсудимый ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Последствия для пострадавшего

Работник кафе рассказал суду, что до этого момента никогда не сталкивался с насилием. Последствия нападения оказались серьезными:

  • Потребовалась пластическая операция на поврежденное ухо

  • Продолжается медицинское лечение

  • Жертва выражает опасения за собственную безопасность после инцидента

Защита подсудимого: обстоятельства и смягчающие факторы

Адвокат Уэйна Килти, Клэр Андерсон, отметила, что ее клиент «глубоко стыдится» содеянного. Защита также представила смягчающие обстоятельства:

  • Килти практически ослеп: один глаз полностью потерял зрение из-за аммиака, на втором — катаракта

  • Тяжелые жизненные обстоятельства, утраты и психологические травмы

  • Попытки справиться с проблемами через алкоголь и запрещенные вещества

Суд, однако, признал, что несмотря на эти факторы, действия подсудимого были преднамеренными и крайне опасными.

Итог

Случай в Сандерленде стал ярким примером того, как конфликты в общественных местах могут перерасти в насилие. Суд подтвердил, что за подобные преступления британское законодательство предусматривает строгую ответственность, даже если на первый взгляд мотивом была бытовая ситуация вроде отказа в бесплатной еде.

