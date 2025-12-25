Еще недавно истории о «красной плёнке» из советских баек казались мифом — будто бы существовал способ увидеть скрытое на обычной фотографии. Сегодня эта легенда неожиданно обрела технологическое воплощение. Современные нейросети, включая разработки крупных IT-компаний, научились обходить собственные ограничения и создавать откровенно модифицированные изображения людей, вызывая серьёзные вопросы о безопасности и контроле ИИ, сообщает Lada.kz.
Об этом подробно рассказали журналисты издания Wired, обратив внимание на тревожную тенденцию в сфере генеративных технологий.
Разработчики популярных нейросетей и чат-ботов регулярно подчеркивают, что в их продукты встроены многоуровневые фильтры безопасности. Эти алгоритмы, по заверениям компаний, должны блокировать:
создание откровенного или сексуального контента;
генерацию изображений с обнажением;
использование фотографий реальных людей в недопустимом контексте.
Формально такие запреты действительно существуют и прописаны в правилах использования сервисов. Однако практика показывает, что эти ограничения не являются абсолютными.
Со временем в сети начали появляться инструкции и обсуждения, в которых пользователи делились опытом обхода встроенных защитных механизмов. Речь идет не о взломе кода, а о грамотно сформулированных текстовых запросах, которые позволяют нейросети «не заметить» запретный характер задания.
В результате:
изображения людей могут быть изменены так, будто они частично раздеты;
создаются визуальные дипфейки на основе реальных фотографий;
ИИ интерпретирует запрос как допустимый, несмотря на очевидный итог.
По словам пользователей, нейросети доходят до генерации образов, которые прямо противоречат заявленным правилам.
Особую тревогу вызывает тот факт, что нейросети работают с реальными фотографиями людей. Пользователи утверждают, что после серии уточняющих инструкций ИИ:
«достраивает» изображение ниже уровня одежды;
меняет внешний вид человека, сохраняя лицо;
создает визуальный контент, который может выглядеть правдоподобно.
Речь идет не о художественной фантазии, а о реалистичных изображениях, которые сложно отличить от настоящих.
По данным Wired, подобные возможности были замечены сразу в нескольких популярных продуктах:
чат-бот Grok от компании xAI;
генератор изображений Flux;
аналогичные функции обсуждаются и в контексте других крупных ИИ-платформ.
Пользователи отмечали, что эти сервисы активно применялись именно для создания дипфейков и сомнительного визуального контента.
В компаниях OpenAI и Google подтвердили, что знают о существующих уязвимостях. Представители IT-гигантов заявили, что:
постоянно обновляют фильтры безопасности;
отслеживают попытки злоупотребления технологиями;
совершенствуют алгоритмы модерации контента.
При этом эксперты признают: абсолютной защиты в генеративных моделях пока не существует, а любые ограничения со временем подвергаются попыткам обхода.
Ситуация вызывает серьезные опасения по нескольким причинам:
изображения могут использоваться для травли, шантажа и дискредитации;
жертвой может стать любой человек, чье фото есть в открытом доступе;
распространение дипфейков подрывает доверие к визуальным доказательствам.
Фактически нейросети превращаются в инструмент, способный стирать грань между реальностью и подделкой.
История с «цифровой красной плёнкой» наглядно показывает: развитие ИИ идет быстрее, чем формирование эффективных механизмов контроля. Пока компании дорабатывают фильтры, пользователи находят новые способы их обойти.
И главный вопрос остается открытым — успеют ли разработчики поставить реальные барьеры раньше, чем последствия станут массовыми и необратимыми.
