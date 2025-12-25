18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.12.2025, 15:02

Дешево и сердито: как хозяйственное мыло влияет на кожу и здоровье

Новости Мира 0 1 205

Хозяйственное мыло долгое время считалось универсальным средством в быту и уходе за кожей. Созданное более 100 лет назад, оно предназначалось для стирки и уборки, но со временем люди начали использовать его и для личной гигиены, и для лечения некоторых заболеваний. Врач Елена Павлова рассказала, как действительно стоит относиться к хозяйственному мылу и какое место оно должно занимать в доме, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Мощное щелочное средство

По словам эксперта, хозяйственное мыло — это агрессивное щелочное средство с высоким содержанием жирных кислот. Эти вещества эффективно разрушают загрязнения, но одновременно разрушают и естественный защитный барьер кожи.

«Безопасность» мыла заключается лишь в отсутствии красителей, — подчеркивает Павлова.

Использовать хозяйственное мыло для ухода за кожей или для лечения заболеваний не рекомендуется. Оно не может заменить традиционные средства домашней аптечки и не является безопасным косметическим продуктом.

Гипоаллергенное, но не антисептик

Хозяйственное мыло хорошо подходит для стирки детского белья или одежды людей с чувствительной кожей и аллергиями на современные порошки. Однако эффективность зависит от тщательного полоскания, что требует времени и усилий, которых часто нет в современных условиях.

Важно понимать, что мыло смывает микробы, но не обладает антисептическими свойствами. В щелочной среде кожа быстро теряет влагу, что может привести к сухости и раздражению.

Как мыло влияет на рН кожи

Уровень рН хозяйственного мыла значительно выше, чем у здоровой кожи. Его использование меняет кислотность кожи и вымывает естественный защитный барьер. Это может стать причиной раздражения и дерматита, предупреждает врач.

Изменение кислотно-щелочного баланса кожи особенно опасно для людей с чувствительной или проблемной кожей.

Практическая польза хозяйственного мыла

Несмотря на ограничения, хозяйственное мыло остаётся эффективным средством для бытовой чистки и удаления стойких загрязнений. Оно отлично справляется с масляными пятнами, краской и другими сильными загрязнениями на руках.

После такой уборки крайне важно интенсивно увлажнять кожу кремами, чтобы восстановить защитный барьер.

Хозяйственное мыло не подходит для замены шампуня или геля для душа. Его «реальное место» — у раковины в гараже или мастерской, а не на полке с косметикой или в домашней аптечке.

Итог: когда использовать хозяйственное мыло

  • Для стирки белья, особенно если есть аллергия на современные порошки.

  • Для удаления сильных загрязнений на коже после работы с краской, машинным маслом и т. п.

Не использовать:

  • Для ежедневного ухода за лицом и телом.

  • Для лечения кожных заболеваний.

  • Как антисептик.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь