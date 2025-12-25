Ушла из жизни Вера Алентова

Народная артистка России, актриса театра и кино Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Информацию о ее смерти подтвердили в Московском драматическом театре имени Пушкина, где актриса служила на протяжении всей своей карьеры, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Что известно о последних днях актрисы

Незадолго до трагического известия Telegram-канал Msk1.ru сообщил, что Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. По данным источника, актрису вынесли из зала на носилках и передали медикам скорой помощи.

Официальных комментариев о причинах ухудшения ее состояния на тот момент не поступало.

Детство и путь в профессию

Вера Алентова (в девичестве — Быкова) родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас в семье актеров. После ранней смерти отца она вместе с матерью переезжала из города в город. Школьное образование будущая актриса завершила в Барнауле.

Свой первый театральный сезон Алентова провела в Орске, после чего приняла решение продолжить профессиональное обучение в Москве.

Учеба в МХАТе и служение театру

В 1961 году Вера Алентова переехала в столицу и поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1965 году. В том же году она была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина.

Этому театру актриса осталась верна на протяжении всей жизни, сыграв десятки ролей и став одной из его ключевых фигур.

Карьера в кино и всенародная слава

Кинодебют Веры Алентовой состоялся в 1965 году. Однако подлинную всесоюзную и международную известность ей принесла главная роль в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», вышедшем на экраны в 1979 году.

Картина была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и навсегда закрепила имя Веры Алентовой в истории отечественного и мирового кинематографа.