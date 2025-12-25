18+
25.12.2025, 18:28

Миф о старости развенчан: ученые назвали истинную причину смерти большинства долгожителей

Новости Мира 0 487

Немецкие ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний поставили под сомнение привычное представление о старении как о неизбежном и естественном процессе. Новое исследование показывает, что смерть долгожителей наступает не из-за возраста, а из-за конкретных патологий организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Старение ≠ непосредственная причина смерти

Исследователи отмечают, что привычные признаки старения — повреждения ДНК, изношенные хромосомы и другие клеточные изменения — являются лишь симптомами глубокого износа организма. Они отражают старение на клеточном уровне, но не являются прямой причиной летального исхода.

Таким образом, распространённое мнение о том, что люди умирают «от старости», оказалось мифом.

Главный враг долгожителей — сердечно-сосудистая система

Анализ сотен отчетов о вскрытиях показал, что сердце и сосуды остаются самым уязвимым звеном организма.

  • 39% всех смертей связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

  • Среди людей старше 100 лет около 70% умирают именно из-за проблем с сердцем и сосудами.

По мнению ученых, именно перегрузка организма множеством заболеваний становится ключевым фактором, определяющим момент смерти.

Другие причины смертности у пожилых

Помимо сердечно-сосудистых проблем, значительная часть смертей связана с:

  • дыхательной недостаточностью;

  • нарушениями работы других жизненно важных органов.

В совокупности они формируют «болезненный фон», на фоне которого организм не выдерживает нагрузки.

Противоречие с индустрией долголетия

Исследование также ставит под сомнение эффективность антивозрастных препаратов, активно продвигаемых индустрией долголетия:

  • Эти средства не замедляют старение как процесс;

  • Они лишь отсрочивают развитие отдельных заболеваний, но не изменяют общую продолжительность жизни.

Таким образом, увеличение продолжительности жизни не обязательно означает замедление биологического старения.

Итоговое заключение

Смертность в пожилом возрасте определяется конкретными заболеваниями, а не абстрактным «естественным старением». Наиболее уязвимым остаётся сердечно-сосудистый аппарат, и именно он чаще всего становится причиной гибели долгожителей.

