18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.12.2025, 20:17

Назван скрытый фактор, который повышает риск гипертонии на 71%

Новости Мира 0 468

Ученые из Scripps Research выявили неожиданную связь между режимом сна и здоровьем сердца. Как показало их исследование, даже сдвиг сна всего на один час может значительно увеличить риск артериальной гипертонии и обструктивного апноэ сна. Результаты работы опубликованы в Journal of Medical Internet Research (JMIR), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM
Фото: PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Длительное наблюдение за режимом сна

В исследовании приняли участие около 400 взрослых. На протяжении почти двух лет участники передавали данные с носимых фитнес-устройств, которые фиксировали параметры сна, а также регулярно заполняли медицинские анкеты.

Такой длительный период наблюдения позволил ученым выявить устойчивые привычки сна, которые часто остаются незамеченными при краткосрочных исследованиях.

Нерегулярный сон и апноэ

Анализ данных показал, что у людей с колебаниями времени засыпания и пробуждения от ночи к ночи риск апноэ сна повышен более чем в два раза по сравнению с теми, кто соблюдал стабильный график.

Апноэ сна — это нарушение дыхания во сне, проявляющееся кратковременными остановками дыхания. Эти эпизоды гипоксии могут приводить к:

  • нарушениям сердечного ритма;

  • ухудшению работы мозга;

  • повышению нагрузок на сердечно-сосудистую систему.

Риск гипертонии и роль режима сна

Исследование также показало, что вероятность повышения артериального давления при нерегулярном режиме сна увеличивается на 71%.

Интересно, что решающим фактором оказался не общий объем сна, а именно отсутствие стабильного графика: колебания времени засыпания и пробуждения оказывали большее влияние на здоровье сердца, чем продолжительность ночного отдыха.

Сон как маркер здоровья сердца

Авторы исследования отмечают, что нерегулярный сон может служить маркером скрытых нарушений сердечно-сосудистой системы. Данные с носимых устройств потенциально могут использоваться для:

  • раннего выявления риска гипертонии;

  • контроля нарушений дыхания во сне;

  • своевременного медицинского вмешательства.

При этом исследователи подчеркивают, что выявленная связь носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Для этого потребуются дополнительные клинические исследования.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь