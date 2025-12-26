Назван скрытый фактор, который повышает риск гипертонии на 71%

Ученые из Scripps Research выявили неожиданную связь между режимом сна и здоровьем сердца. Как показало их исследование, даже сдвиг сна всего на один час может значительно увеличить риск артериальной гипертонии и обструктивного апноэ сна. Результаты работы опубликованы в Journal of Medical Internet Research (JMIR), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Длительное наблюдение за режимом сна

В исследовании приняли участие около 400 взрослых. На протяжении почти двух лет участники передавали данные с носимых фитнес-устройств, которые фиксировали параметры сна, а также регулярно заполняли медицинские анкеты.

Такой длительный период наблюдения позволил ученым выявить устойчивые привычки сна, которые часто остаются незамеченными при краткосрочных исследованиях.

Нерегулярный сон и апноэ

Анализ данных показал, что у людей с колебаниями времени засыпания и пробуждения от ночи к ночи риск апноэ сна повышен более чем в два раза по сравнению с теми, кто соблюдал стабильный график.

Апноэ сна — это нарушение дыхания во сне, проявляющееся кратковременными остановками дыхания. Эти эпизоды гипоксии могут приводить к:

нарушениям сердечного ритма;

ухудшению работы мозга;

повышению нагрузок на сердечно-сосудистую систему.

Риск гипертонии и роль режима сна

Исследование также показало, что вероятность повышения артериального давления при нерегулярном режиме сна увеличивается на 71%.

Интересно, что решающим фактором оказался не общий объем сна, а именно отсутствие стабильного графика: колебания времени засыпания и пробуждения оказывали большее влияние на здоровье сердца, чем продолжительность ночного отдыха.

Сон как маркер здоровья сердца

Авторы исследования отмечают, что нерегулярный сон может служить маркером скрытых нарушений сердечно-сосудистой системы. Данные с носимых устройств потенциально могут использоваться для:

раннего выявления риска гипертонии;

контроля нарушений дыхания во сне;

своевременного медицинского вмешательства.

При этом исследователи подчеркивают, что выявленная связь носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Для этого потребуются дополнительные клинические исследования.