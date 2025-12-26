18+
26.12.2025, 07:51

Названы лучшие продукты от похмелья на 1 января

Новости Мира 0 340

Головная боль, тошнота, сухость во рту и чувство разбитости — частые спутники 1 января после бурного праздника. Почему так происходит и как помочь организму быстрее восстановиться, объясняет врач-эндокринолог и диетолог Елизавета Золотова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock.com
Фото: Shutterstock.com

Почему появляется похмелье

Похмелье — это состояние постинтоксикации, которое возникает после большого количества алкоголя. Его причины — комплексные:

  • Токсичность продуктов распада алкоголя.

  • Нарушение водно-электролитного баланса и обезвоживание.

  • Воспалительные процессы в организме.

  • Снижение уровня сахара в крови.

«Главный способ полностью избежать похмелья — отказаться от алкоголя. Но если этого не удалось, правильное питание на следующий день помогает восстановиться быстрее», — отмечает Золотова.

Алкоголь и реакция организма

При употреблении спиртного печень расщепляет этанол до ацетальдегида — токсина, вызывающего основные симптомы интоксикации. Алкоголь также:

  • Усиливает выведение жидкости и электролитов (калий, натрий, магний).

  • Приводит к обезвоживанию.

  • Снижает уровень глюкозы в крови.

Симптомы обычно достигают пика, когда алкоголь уже полностью переработан, и могут сохраняться до 24 часов.

Первый шаг: восполнение жидкости

На 1 января крайне важно пить достаточно воды:

  • Минеральная вода без газа или слабогазированная.

  • Маленькими порциями, но регулярно.

  • Кокосовая вода — природный изотоник с калием и натрием.

«Электролиты важны для восстановления работы сердца, мышц и нервной системы», — объясняет специалист.

Продукты против тошноты

Если мучает тошнота, поможет имбирь:

  • Заварите свежий имбирный чай с лимоном и медом.

  • Пейте маленькими глотками в течение утра.

Имбирь улучшает пищеварение и облегчает самочувствие.

Легкая и питательная еда

Правильный завтрак 1 января должен быть легким, но насыщенным:

  • Яйца (вареные, пашот, омлет) — источник аминокислоты цистеина, которая помогает нейтрализовать токсины алкоголя.

  • Овсяная каша — сложные углеводы, витамины группы В, минералы. Можно добавить банан, ягоды или семена чиа.

  • Цельнозерновой тост с авокадо — полезные жиры, клетчатка, калий. Можно добавить яйцо пашот и листья шпината.

Также полезны продукты, богатые калием: бананы, картофель, курага, чернослив.

Супы и жидкость с электролитами

Легкий суп помогает восстановлению:

  • Куриный или говяжий бульон — источник белка и электролитов.

  • Легкая вермишель или овощи улучшают пищеварение и ускоряют выведение токсинов.

Квашеная капуста или другие ферментированные продукты поддерживают микрофлору кишечника благодаря пробиотикам и витамину С.

Чего стоит избегать

Некоторые привычки могут только ухудшить состояние:

  • Повторное употребление алкоголя.

  • Жирная и тяжелая пища (фастфуд, майонезные салаты, выпечка).

  • Копчености, острое, пряное — раздражают желудок.

  • Кофе и сладкая газировка — усиливают обезвоживание.

  • Старые салаты и блюда из холодильника — риск пищевой токсикоинфекции.

Итог

Новый год — повод радоваться, а не испытывать организм на прочность. Если похмелье случилось:

  1. Пейте воду и напитки с электролитами.

  2. Ешьте легкие, питательные продукты с белками, жирами, клетчаткой и сложными углеводами.

  3. Избегайте тяжелой пищи и повторного алкоголя.

«Ваше самочувствие — это комплексное нарушение работы организма, а не просто «отходняк». Помогите ему правильными продуктами, и восстановление будет быстрым и комфортным», — заключает врач.

