Названы лучшие продукты от похмелья на 1 января

Головная боль, тошнота, сухость во рту и чувство разбитости — частые спутники 1 января после бурного праздника. Почему так происходит и как помочь организму быстрее восстановиться, объясняет врач-эндокринолог и диетолог Елизавета Золотова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Похмелье — это состояние постинтоксикации, которое возникает после большого количества алкоголя. Его причины — комплексные:
Токсичность продуктов распада алкоголя.
Нарушение водно-электролитного баланса и обезвоживание.
Воспалительные процессы в организме.
Снижение уровня сахара в крови.
«Главный способ полностью избежать похмелья — отказаться от алкоголя. Но если этого не удалось, правильное питание на следующий день помогает восстановиться быстрее», — отмечает Золотова.
При употреблении спиртного печень расщепляет этанол до ацетальдегида — токсина, вызывающего основные симптомы интоксикации. Алкоголь также:
Усиливает выведение жидкости и электролитов (калий, натрий, магний).
Приводит к обезвоживанию.
Снижает уровень глюкозы в крови.
Симптомы обычно достигают пика, когда алкоголь уже полностью переработан, и могут сохраняться до 24 часов.
На 1 января крайне важно пить достаточно воды:
Минеральная вода без газа или слабогазированная.
Маленькими порциями, но регулярно.
Кокосовая вода — природный изотоник с калием и натрием.
«Электролиты важны для восстановления работы сердца, мышц и нервной системы», — объясняет специалист.
Если мучает тошнота, поможет имбирь:
Заварите свежий имбирный чай с лимоном и медом.
Пейте маленькими глотками в течение утра.
Имбирь улучшает пищеварение и облегчает самочувствие.
Правильный завтрак 1 января должен быть легким, но насыщенным:
Яйца (вареные, пашот, омлет) — источник аминокислоты цистеина, которая помогает нейтрализовать токсины алкоголя.
Овсяная каша — сложные углеводы, витамины группы В, минералы. Можно добавить банан, ягоды или семена чиа.
Цельнозерновой тост с авокадо — полезные жиры, клетчатка, калий. Можно добавить яйцо пашот и листья шпината.
Также полезны продукты, богатые калием: бананы, картофель, курага, чернослив.
Легкий суп помогает восстановлению:
Куриный или говяжий бульон — источник белка и электролитов.
Легкая вермишель или овощи улучшают пищеварение и ускоряют выведение токсинов.
Квашеная капуста или другие ферментированные продукты поддерживают микрофлору кишечника благодаря пробиотикам и витамину С.
Некоторые привычки могут только ухудшить состояние:
Повторное употребление алкоголя.
Жирная и тяжелая пища (фастфуд, майонезные салаты, выпечка).
Копчености, острое, пряное — раздражают желудок.
Кофе и сладкая газировка — усиливают обезвоживание.
Старые салаты и блюда из холодильника — риск пищевой токсикоинфекции.
Новый год — повод радоваться, а не испытывать организм на прочность. Если похмелье случилось:
Пейте воду и напитки с электролитами.
Ешьте легкие, питательные продукты с белками, жирами, клетчаткой и сложными углеводами.
Избегайте тяжелой пищи и повторного алкоголя.
«Ваше самочувствие — это комплексное нарушение работы организма, а не просто «отходняк». Помогите ему правильными продуктами, и восстановление будет быстрым и комфортным», — заключает врач.
