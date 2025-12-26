18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.12.2025, 08:30

Сирия вводит в обращение новую национальную валюту

Новости Мира 0 335

Сирия официально вводит в обращение новую национальную валюту. Об этом заявил председатель Центрального банка страны Абдулкадир аль-Хасрия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Anadolu.

Фото: aa.com.tr
Фото: aa.com.tr

Новая валюта как символ национального возрождения

В сообщении на своей странице в социальной сети Хасрия отметил, что выпуск новой валюты является важным национальным событием. По его словам, она отражает начало нового экономического и валютного периода для страны.

«Новая сирийская валюта символизирует нашу финансовую независимость после освобождения и знаменует собой начало нового этапа, построенного при сотрудничестве всех под руководством Центрального банка Сирии. Это будет национальным достижением, добавившимся к тому, что было достигнуто после освобождения, и твердым шагом на пути к стабильности и экономическому восстановлению», — подчеркнул глава ЦБ.

Финансовая независимость и стабильность

По словам Хасрии, введение новой валюты не только укрепляет экономическую систему Сирии, но и является важным шагом к снижению зависимости от внешних факторов. Центральный банк рассчитывает, что обновленная денежная единица станет инструментом для стабилизации экономики и поддержания доверия граждан к финансовой системе страны.

Детали и дата официального представления

Подробности о новой валюте будут представлены на специальном заседании, запланированном на 28 декабря 2025 года. Именно тогда сирийские власти обещают раскрыть дизайн банкнот, номиналы и механизмы введения валюты в обращение.

Итог

Введение новой сирийской валюты рассматривается как ключевой шаг на пути к экономическому восстановлению страны после многих лет кризиса. Эксперты отмечают, что успешная реализация этой инициативы может стать символом финансовой независимости и уверенности в будущем.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь