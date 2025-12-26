Сирия вводит в обращение новую национальную валюту

Сирия официально вводит в обращение новую национальную валюту. Об этом заявил председатель Центрального банка страны Абдулкадир аль-Хасрия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Anadolu.

Фото: aa.com.tr

Новая валюта как символ национального возрождения

В сообщении на своей странице в социальной сети Хасрия отметил, что выпуск новой валюты является важным национальным событием. По его словам, она отражает начало нового экономического и валютного периода для страны.

«Новая сирийская валюта символизирует нашу финансовую независимость после освобождения и знаменует собой начало нового этапа, построенного при сотрудничестве всех под руководством Центрального банка Сирии. Это будет национальным достижением, добавившимся к тому, что было достигнуто после освобождения, и твердым шагом на пути к стабильности и экономическому восстановлению», — подчеркнул глава ЦБ.

Финансовая независимость и стабильность

По словам Хасрии, введение новой валюты не только укрепляет экономическую систему Сирии, но и является важным шагом к снижению зависимости от внешних факторов. Центральный банк рассчитывает, что обновленная денежная единица станет инструментом для стабилизации экономики и поддержания доверия граждан к финансовой системе страны.

Детали и дата официального представления

Подробности о новой валюте будут представлены на специальном заседании, запланированном на 28 декабря 2025 года. Именно тогда сирийские власти обещают раскрыть дизайн банкнот, номиналы и механизмы введения валюты в обращение.

Итог

Введение новой сирийской валюты рассматривается как ключевой шаг на пути к экономическому восстановлению страны после многих лет кризиса. Эксперты отмечают, что успешная реализация этой инициативы может стать символом финансовой независимости и уверенности в будущем.