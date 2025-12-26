Камила Валиева возвращается в большой спорт после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева официально получила право выступать на соревнованиях после завершения срока дисквалификации, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Срок четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой завершился 25 декабря 2025 года. Ранее, в январе 2024 года, Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Валиеву права участвовать в соревнованиях на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, были аннулированы.
Теперь спортсменка вновь может принимать участие в официальных соревнованиях на международной и национальной арене.
Валиева продолжает тренироваться под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Команда спортсменки уже приступила к подготовке соревновательных программ в декабре 2025 года, чтобы обеспечить плавное возвращение на лед.
Камила Валиева, которой сейчас 19 лет, имеет впечатляющую спортивную карьеру:
Серебряный призер чемпионата России 2021 года;
Чемпионка мира среди юниоров 2020 года;
Победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU 2019/20;
Победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU.
Кроме того, Валиева владеет мировыми рекордами в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
Возвращение Камилы Валиевой в соревнования стало долгожданным событием для любителей фигурного катания. Ее опыт и рекордные достижения позволяют ожидать активного и успешного выступления на международной арене.
