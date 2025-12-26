Камила Валиева возвращается в большой спорт после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева официально получила право выступать на соревнованиях после завершения срока дисквалификации, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: championat.com

Окончание дисквалификации

Срок четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой завершился 25 декабря 2025 года. Ранее, в январе 2024 года, Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Валиеву права участвовать в соревнованиях на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, были аннулированы.

Теперь спортсменка вновь может принимать участие в официальных соревнованиях на международной и национальной арене.

Подготовка к возвращению

Валиева продолжает тренироваться под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Команда спортсменки уже приступила к подготовке соревновательных программ в декабре 2025 года, чтобы обеспечить плавное возвращение на лед.

Спортивные достижения

Камила Валиева, которой сейчас 19 лет, имеет впечатляющую спортивную карьеру:

Серебряный призер чемпионата России 2021 года;

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года;

Победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU 2019/20;

Победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU.

Кроме того, Валиева владеет мировыми рекордами в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.

Перспективы возвращения

Возвращение Камилы Валиевой в соревнования стало долгожданным событием для любителей фигурного катания. Ее опыт и рекордные достижения позволяют ожидать активного и успешного выступления на международной арене.