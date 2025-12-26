Новогодний стол 2026: как одно блюдо определяет удачу на весь год

Встреча Года Огненной Лошади превращает праздничный стол в нечто большее, чем просто еду. Для астрологов и культурологов меню — это символический ритуал, который способен влиять на удачу и энергию в новом году. Ошибки в выборе блюд могут лишить благополучия, а правильно подобранные продукты — стать источником силы и гармонии на весь год, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
По мнению экспертов, центральное место на новогоднем столе должно занимать свежий хлеб с солью.
Хлеб — древний символ гостеприимства, уважения к семье и домашнего очага.
Соль усиливает его значение, превращая угощение в оберег от неудач.
Свежий хлеб с солью в центре стола не только украшает праздник, но и символизирует почтение к покровительнице года — Огненной Лошади.
Астрологи подчёркивают, что Лошадь ценит естественность и простоту, поэтому тяжёлые блюда могут негативно сказаться на энергетике года:
Лучше исключить: майонезные салаты, жирное мясо, слишком сложные и калорийные блюда.
Наоборот приветствуется: свежие, натуральные ингредиенты, приготовленные с минимальной обработкой.
Огонь — стихия символа года, и её сила усиливается через правильный выбор цвета на столе:
Красные и оранжевые овощи и фрукты — усиливают огненную энергию.
Зелень — символ жизненной силы и роста, обязательный элемент праздничного меню.
Орехи и сухофрукты рекомендуют подавать как отдельные закуски:
Они приносят мудрость, здоровье и долголетие.
Подходят для лёгких перекусов во время праздника.
Некоторые продукты категорически запрещены в год Лошади:
Конина — символ года; употребление её считается неуважением к покровительнице.
Рыба и морепродукты — стихия воды конфликтует с огненной энергией Лошади, поэтому такие блюда лучше исключить.
Для праздничного стола лучше выбирать мясо, которое символизирует достаток и основательность:
Утка
Индейка
Эти блюда создают атмосферу благополучия и стабильности, соответствуя духу года.
Не менее важным, чем выбор блюд, является настроение за столом:
Стол должен быть лёгким, ярким, искренним.
Праздничная атмосфера и радость общения усиливают благоприятное влияние всех символов года.
