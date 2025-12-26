18+
26.12.2025, 10:39

Новогодний стол 2026: как одно блюдо определяет удачу на весь год

Новости Мира 0 378

Встреча Года Огненной Лошади превращает праздничный стол в нечто большее, чем просто еду. Для астрологов и культурологов меню — это символический ритуал, который способен влиять на удачу и энергию в новом году. Ошибки в выборе блюд могут лишить благополучия, а правильно подобранные продукты — стать источником силы и гармонии на весь год, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik
Фото: freepik

Главный акцент: хлеб с солью

По мнению экспертов, центральное место на новогоднем столе должно занимать свежий хлеб с солью.

  • Хлеб — древний символ гостеприимства, уважения к семье и домашнего очага.

  • Соль усиливает его значение, превращая угощение в оберег от неудач.

Свежий хлеб с солью в центре стола не только украшает праздник, но и символизирует почтение к покровительнице года — Огненной Лошади.

Простота и натуральность: чего стоит избегать

Астрологи подчёркивают, что Лошадь ценит естественность и простоту, поэтому тяжёлые блюда могут негативно сказаться на энергетике года:

  • Лучше исключить: майонезные салаты, жирное мясо, слишком сложные и калорийные блюда.

  • Наоборот приветствуется: свежие, натуральные ингредиенты, приготовленные с минимальной обработкой.

Цвет и энергия: овощи, фрукты и зелень

Огонь — стихия символа года, и её сила усиливается через правильный выбор цвета на столе:

  • Красные и оранжевые овощи и фрукты — усиливают огненную энергию.

  • Зелень — символ жизненной силы и роста, обязательный элемент праздничного меню.

Полезные добавки: орехи и сухофрукты

Орехи и сухофрукты рекомендуют подавать как отдельные закуски:

  • Они приносят мудрость, здоровье и долголетие.

  • Подходят для лёгких перекусов во время праздника.

Что нельзя: конина и морепродукты

Некоторые продукты категорически запрещены в год Лошади:

  • Конина — символ года; употребление её считается неуважением к покровительнице.

  • Рыба и морепродукты — стихия воды конфликтует с огненной энергией Лошади, поэтому такие блюда лучше исключить.

Рекомендуемые мясные блюда

Для праздничного стола лучше выбирать мясо, которое символизирует достаток и основательность:

  • Утка

  • Индейка

Эти блюда создают атмосферу благополучия и стабильности, соответствуя духу года.

Главный секрет успешного стола: настроение

Не менее важным, чем выбор блюд, является настроение за столом:

  • Стол должен быть лёгким, ярким, искренним.

  • Праздничная атмосфера и радость общения усиливают благоприятное влияние всех символов года.

