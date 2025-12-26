Представлен дешевый компьютер размером с флешку

Компания Azulle представила новый ультракомпактный компьютер Access Arm, выполненный в формате HDMI-стика. По размерам устройство сравнимо с обычной флешкой, однако по функциональности представляет собой полноценный мини-ПК, способный заменить базовый настольный компьютер или медиаплеер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Новинка ориентирована на пользователей, которым важны минимальные габариты, простота подключения и доступная цена — например, для офисных задач, цифровых витрин, учебных классов или домашнего использования с телевизором.
Одной из ключевых особенностей Access Arm является формат исполнения:
устройство вставляется напрямую в HDMI-разъем телевизора или монитора;
не требует отдельного корпуса или подставки;
питается через USB Type-C.
Такой подход позволяет быстро превратить любой экран в рабочую станцию или мультимедийный центр без сложной установки.
За вычислительную мощность мини-ПК отвечает мобильный процессор Rockchip RK3576, который включает:
встроенную графику Mali-G52 MC3;
модуль NPU с производительностью до 6 TOPS — для задач, связанных с обработкой ИИ и машинного обучения.
По уровню производительности устройство рассчитано на:
работу с браузером и офисными приложениями;
воспроизведение мультимедиа;
использование в цифровых киосках и информационных панелях.
Azulle предлагает мини-ПК в двух вариантах:
Доступные конфигурации:
4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ накопитель
8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ накопитель
При этом предусмотрена возможность:
расширения памяти с помощью карты microSD, что повышает гибкость устройства при хранении данных.
Несмотря на компактные размеры, Access Arm получил достаточно широкий набор подключений:
Проводные интерфейсы:
HDMI 2.1
USB 3.1
USB 2.0
Ethernet
3,5-мм аудиоразъем
Беспроводные модули:
Wi-Fi 5
Bluetooth 5
Также заявлена поддержка HDMI-CEC, что позволяет управлять устройством с помощью пульта от телевизора.
Мини-ПК поставляется с предустановленной операционной системой Ubuntu (Linux). Это делает устройство привлекательным:
для разработчиков;
для корпоративного сегмента;
для образовательных учреждений;
для пользователей, предпочитающих open-source решения.
На американском рынке стоимость устройства выглядит следующим образом:
версия 4/64 ГБ — $120, что составляет примерно 60 000 тенге
версия 8/128 ГБ — $150, или около 75 000 тенге
Таким образом, Access Arm можно отнести к категории бюджетных мини-ПК, особенно с учетом его форм-фактора и встроенной Linux-системы.
Компьютер-«флешка» может быть интересен:
офисам и бизнесу для простых рабочих мест;
школам и вузам;
владельцам телевизоров, желающим получить ПК без системного блока;
компаниям, использующим цифровые табло и терминалы.
