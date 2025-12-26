Представлен дешевый компьютер размером с флешку

Компания Azulle представила новый ультракомпактный компьютер Access Arm , выполненный в формате HDMI-стика . По размерам устройство сравнимо с обычной флешкой, однако по функциональности представляет собой полноценный мини-ПК, способный заменить базовый настольный компьютер или медиаплеер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Azulle

Новинка ориентирована на пользователей, которым важны минимальные габариты, простота подключения и доступная цена — например, для офисных задач, цифровых витрин, учебных классов или домашнего использования с телевизором.

Подключение напрямую к экрану

Одной из ключевых особенностей Access Arm является формат исполнения:

устройство вставляется напрямую в HDMI-разъем телевизора или монитора;

не требует отдельного корпуса или подставки;

питается через USB Type-C.

Такой подход позволяет быстро превратить любой экран в рабочую станцию или мультимедийный центр без сложной установки.

Аппаратная платформа и производительность

За вычислительную мощность мини-ПК отвечает мобильный процессор Rockchip RK3576, который включает:

встроенную графику Mali-G52 MC3 ;

модуль NPU с производительностью до 6 TOPS — для задач, связанных с обработкой ИИ и машинного обучения.

По уровню производительности устройство рассчитано на:

работу с браузером и офисными приложениями;

воспроизведение мультимедиа;

использование в цифровых киосках и информационных панелях.

Конфигурации памяти и хранилища

Azulle предлагает мини-ПК в двух вариантах:

Доступные конфигурации:

4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ накопитель

8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ накопитель

При этом предусмотрена возможность:

расширения памяти с помощью карты microSD, что повышает гибкость устройства при хранении данных.

Набор интерфейсов и беспроводных технологий

Несмотря на компактные размеры, Access Arm получил достаточно широкий набор подключений:

Проводные интерфейсы:

HDMI 2.1

USB 3.1

USB 2.0

Ethernet

3,5-мм аудиоразъем

Беспроводные модули:

Wi-Fi 5

Bluetooth 5

Также заявлена поддержка HDMI-CEC, что позволяет управлять устройством с помощью пульта от телевизора.

Операционная система

Мини-ПК поставляется с предустановленной операционной системой Ubuntu (Linux). Это делает устройство привлекательным:

для разработчиков;

для корпоративного сегмента;

для образовательных учреждений;

для пользователей, предпочитающих open-source решения.

Цена и доступность

На американском рынке стоимость устройства выглядит следующим образом:

версия 4/64 ГБ — $120 , что составляет примерно 60 000 тенге

версия 8/128 ГБ — $150, или около 75 000 тенге

Таким образом, Access Arm можно отнести к категории бюджетных мини-ПК, особенно с учетом его форм-фактора и встроенной Linux-системы.

Кому подойдет такой формат

Компьютер-«флешка» может быть интересен: