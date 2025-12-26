18+
26.12.2025, 12:18

Представлен дешевый компьютер размером с флешку

Новости Мира 0 395

Компания Azulle представила новый ультракомпактный компьютер Access Arm, выполненный в формате HDMI-стика. По размерам устройство сравнимо с обычной флешкой, однако по функциональности представляет собой полноценный мини-ПК, способный заменить базовый настольный компьютер или медиаплеер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Azulle
Новинка ориентирована на пользователей, которым важны минимальные габариты, простота подключения и доступная цена — например, для офисных задач, цифровых витрин, учебных классов или домашнего использования с телевизором.

Подключение напрямую к экрану

Одной из ключевых особенностей Access Arm является формат исполнения:

  • устройство вставляется напрямую в HDMI-разъем телевизора или монитора;

  • не требует отдельного корпуса или подставки;

  • питается через USB Type-C.

Такой подход позволяет быстро превратить любой экран в рабочую станцию или мультимедийный центр без сложной установки.

Аппаратная платформа и производительность

За вычислительную мощность мини-ПК отвечает мобильный процессор Rockchip RK3576, который включает:

  • встроенную графику Mali-G52 MC3;

  • модуль NPU с производительностью до 6 TOPS — для задач, связанных с обработкой ИИ и машинного обучения.

По уровню производительности устройство рассчитано на:

  • работу с браузером и офисными приложениями;

  • воспроизведение мультимедиа;

  • использование в цифровых киосках и информационных панелях.

Конфигурации памяти и хранилища

Azulle предлагает мини-ПК в двух вариантах:

Доступные конфигурации:

  • 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ накопитель

  • 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ накопитель

При этом предусмотрена возможность:

  • расширения памяти с помощью карты microSD, что повышает гибкость устройства при хранении данных.

Набор интерфейсов и беспроводных технологий

Несмотря на компактные размеры, Access Arm получил достаточно широкий набор подключений:

Проводные интерфейсы:

  • HDMI 2.1

  • USB 3.1

  • USB 2.0

  • Ethernet

  • 3,5-мм аудиоразъем

Беспроводные модули:

  • Wi-Fi 5

  • Bluetooth 5

Также заявлена поддержка HDMI-CEC, что позволяет управлять устройством с помощью пульта от телевизора.

Операционная система

Мини-ПК поставляется с предустановленной операционной системой Ubuntu (Linux). Это делает устройство привлекательным:

  • для разработчиков;

  • для корпоративного сегмента;

  • для образовательных учреждений;

  • для пользователей, предпочитающих open-source решения.

Цена и доступность

На американском рынке стоимость устройства выглядит следующим образом:

  • версия 4/64 ГБ — $120, что составляет примерно 60 000 тенге

  • версия 8/128 ГБ — $150, или около 75 000 тенге

Таким образом, Access Arm можно отнести к категории бюджетных мини-ПК, особенно с учетом его форм-фактора и встроенной Linux-системы.

Кому подойдет такой формат

Компьютер-«флешка» может быть интересен:

  • офисам и бизнесу для простых рабочих мест;

  • школам и вузам;

  • владельцам телевизоров, желающим получить ПК без системного блока;

  • компаниям, использующим цифровые табло и терминалы.

