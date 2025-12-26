Американец выиграл в лотерею 1,8 миллиарда долларов за день до Рождества

Житель Арканзаса стал обладателем рекордного выигрыша, когда цифры на его лотерейном билете совпали со всеми шестью номерами розыгрыша Powerball. Сумма выигрыша составила впечатляющие 1,8 миллиарда долларов , сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: REUTERS

Выбор между мгновенной выплатой и аннуитетом

По информации ABC News, победитель теперь стоит перед непростым выбором:

Единовременная выплата: 834,9 миллиона долларов.

Полная сумма джекпота: 1,8 миллиарда долларов, выплачиваемая ежегодными платежами в течение примерно 30 лет.

При любом варианте удерживаются налоги, что уменьшает фактическую сумму, которую получит счастливчик.

Джекпот, который долго ждал своего победителя

Интересно, что этот джекпот стал вторым в истории Powerball, превысившим 1 миллиард долларов в 2025 году.

Приз формировался после 46 розыгрышей подряд, в которых никто не угадывал все числа, что позволило накопиться рекордной сумме.

Шансы на победу: сравнение с невероятным

Профессор математики и информатики колледжа Дэвидсон, Тим Шартье, в интервью ABC News отметил, насколько невероятна вероятность выиграть главный приз Powerball.

Он привел наглядное сравнение: угадать все шесть чисел — это как попытка выбрать одну конкретную секунду в девятилетнем промежутке.

Даже покупка большого количества билетов лишь незначительно повышает шансы:

"Если вы покупаете 100 билетов, то действительно увеличиваете вероятность в 100 раз, но это все равно похоже на попытку угадать одну секунду за девять лет", – пояснил Шартье.

Итог

История этого выигрыша напоминает о невероятной случайности лотерейных джекпотов. Один билет может изменить жизнь раз и навсегда, но шансы на такое чудо остаются крайне малыми.