Как ваш смартфон тайно убивает автомобильный аккумулятор зимой: советы для водителей

Зимой многие водители сталкиваются с проблемами автомобильного аккумулятора, но редко задумываются, что привычка заряжать смартфон во время поездки может ускорять его износ. Рассмотрим, как обычное использование гаджетов в машине влияет на батарею и что можно сделать, чтобы продлить срок её службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.