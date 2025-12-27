18+
27.12.2025, 10:16

Редкое животное заметили впервые с 1800-х годов

Новости Мира 0 411

В американском округе Кайахога произошло уникальное событие: в местном природном заповеднике Cleveland Metroparks впервые за более чем два столетия зафиксировали редкую куницу-рыболова. Это событие стало настоящей сенсацией для экологов и любителей дикой природы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Впервые с 1800-х годов

Считается, что куница-рыболов исчезла из округа еще в XIX веке. Многие годы биологи предполагали, что этот вид полностью истреблен местными охотниками и разрушением среды обитания. Однако в начале декабря 2025 года животное попало на видео, которое запечатлело его бегущим по лесу и исследующим окрестности.

По словам представителей Cleveland Metroparks, это возвращение куницы-рыболова является важным показателем эффективности их работы по восстановлению природных экосистем. Сотрудники заповедника прикладывают большие усилия для восстановления лесов и водоемов, создавая комфортные условия для дикой фауны.

Значение для экологии округа

Эксперты отмечают, что возвращение редкого хищника свидетельствует о здоровье местной экосистемы. Восстановленные леса и чистые водоемы создают безопасные условия для многих видов животных, ранее вынужденных покинуть эти территории.

“Каждое возвращение исчезнувшего вида — это знак того, что наша работа по сохранению природы приносит результаты,” — заявили в Cleveland Metroparks.

Кто такая куница-рыболов

Куница-рыболов, или илька (Pekania pennanti), относится к семейству куньих и является хищным млекопитающим. Обитает в лесах Северной Америки, предпочитая густую растительность и места с большим количеством дуплистых деревьев.

Несмотря на название, этот вид редко охотится на рыбу. Основу его рациона составляют древесные дикобразы, на которых илька успешно охотится, несмотря на их колючую защиту.

Редкость и интерес к виду

Куница-рыболов относится к числу редких и малоизученных животных. На протяжении столетий наблюдения за ней были крайне ограничены, что делает каждое новое появление уникальной возможностью для биологов изучить поведение и привычки этого загадочного хищника.

Экологи надеются, что недавнее появление куницы-рыболова в округе Кайахога вдохновит на дальнейшие усилия по сохранению лесных экосистем и других исчезающих видов.

1
0
0
