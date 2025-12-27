В МВД предупредили о новых правилах пересечения границы России для детей

С 20 января 2026 года российские дети смогут пересекать границу страны исключительно с заграничным паспортом. Об этом сообщила миграционная служба МВД в официальном Telegram-канале , передает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Свидетельство о рождении больше не действует

В ведомстве подчеркнули, что свидетельство о рождении перестанет считаться документом, позволяющим пересекать государственную границу. Это означает, что даже малыши, ранее путешествовавшие по свидетельству о рождении вместе с родителями, теперь должны иметь загранпаспорт.

«С 20 января 2026 года выезд из России и въезд в нее несовершеннолетними гражданами возможен только с заграничным паспортом», — уточнили в МВД.

Исключения для соседних стран

При этом правила не распространяются на поездки в некоторые государства СНГ и соседние территории. Так, дети старше 14 лет и взрослые россияне могут по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию с внутренним паспортом РФ.

Почему вводят новые правила

Ранее, 19 ноября, зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов объяснил необходимость нововведения. По его словам, обязательный заграничный паспорт для детей до 14 лет — это логичный шаг для повышения безопасности поездок.

Он отметил, что в последние годы фиксируются случаи попыток незаконного вывоза детей, особенно в ситуациях семейных конфликтов и споров об опеке. Новое правило позволит законам действовать на опережение, защищая права и безопасность несовершеннолетних.

Контроль за перемещением детей

Еще одним важным эффектом нововведения станет возможность точного отслеживания передвижений детей. Это будет полезно для органов опеки и пограничной службы, так как позволит контролировать безопасность ребенка во время поездок за границу.