В МВД предупредили о новых правилах пересечения границы России для детей

С 20 января 2026 года российские дети смогут пересекать границу страны исключительно с заграничным паспортом. Об этом сообщила миграционная служба МВД в официальном Telegram-канале, передает Lada.kz.
В ведомстве подчеркнули, что свидетельство о рождении перестанет считаться документом, позволяющим пересекать государственную границу. Это означает, что даже малыши, ранее путешествовавшие по свидетельству о рождении вместе с родителями, теперь должны иметь загранпаспорт.
«С 20 января 2026 года выезд из России и въезд в нее несовершеннолетними гражданами возможен только с заграничным паспортом», — уточнили в МВД.
При этом правила не распространяются на поездки в некоторые государства СНГ и соседние территории. Так, дети старше 14 лет и взрослые россияне могут по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию с внутренним паспортом РФ.
Ранее, 19 ноября, зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов объяснил необходимость нововведения. По его словам, обязательный заграничный паспорт для детей до 14 лет — это логичный шаг для повышения безопасности поездок.
Он отметил, что в последние годы фиксируются случаи попыток незаконного вывоза детей, особенно в ситуациях семейных конфликтов и споров об опеке. Новое правило позволит законам действовать на опережение, защищая права и безопасность несовершеннолетних.
Еще одним важным эффектом нововведения станет возможность точного отслеживания передвижений детей. Это будет полезно для органов опеки и пограничной службы, так как позволит контролировать безопасность ребенка во время поездок за границу.
