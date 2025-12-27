В Японии на трассе произошло массовое ДТП с 56 автомобилями (видео)

В японской префектуре Гумма произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 56 автомобилей. Об этом сообщила новостная служба телеканала NTV. Один человек погиб, несколько получили различные травмы, некоторые из них находятся в критическом состоянии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: x.com/The_Japan_News

Причины аварии

Как сообщают местные власти, инцидент произошёл в ночь на субботу на трассе Канэцу в районе города Минаками. По предварительным данным, большую роль сыграли погодные условия и сложный рельеф местности.

Следовавший по склону большой грузовик занесло, и он встал на дороге.

В него врезались легковые автомобили, следовавшие за ним.

Из-за удара произошёл пожар, который охватил несколько транспортных средств.

Очевидцы отмечают, что авария произошла за поворотом и на склоне, из-за чего водители, следующие за грузовиком, не могли заранее заметить препятствие и вовремя среагировать.

Пострадавшие и жертвы

По последним данным, один человек погиб на месте происшествия. Среди пострадавших – как водители, так и пассажиры легковых автомобилей. Медицинские службы работают на месте, часть пострадавших уже доставлена в ближайшие больницы префектуры.

Несколько человек получили серьёзные травмы, включая переломы и ожоги.

Некоторые участники аварии находятся в стабильно тяжёлом состоянии.

Последствия для движения

Из-за масштабного ДТП движение на этом участке трассы Канэцу было полностью остановлено в обе стороны. Полиция и аварийные службы работают над расчисткой дороги и восстановлением движения. Власти предупреждают автомобилистов о возможных задержках и рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Реакция властей

Японская полиция начала расследование причин происшествия. Ведётся проверка состояния дорожного покрытия, технического состояния грузовика и соблюдения водителями правил дорожного движения. В ближайшие часы ожидаются официальные комментарии по ситуации и по количеству пострадавших.