Раскрыт складывающийся вчетверо смартфон

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился свежей информацией о новом поколении смартфонов, которые могут кардинально изменить представление о мобильных устройствах. Речь идет о гаджетах с экраном, способным складываться не вдвое, а вчетверо, что открывает новые возможности для компактности и функциональности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Инсайдерская информация о будущем гаджете

По данным Digital Chat Station, некоторые производители уже активно рассматривают возможность создания смартфонов с четырехкратным складыванием экрана. Инсайдер подчеркнул, что обладает эксклюзивной информацией, однако точных сроков выхода таких устройств на рынок он не уточнил.

Эксперты считают, что технология четырехкратного складывания может стать следующим шагом после нынешних складных моделей, таких как Samsung Galaxy Z Fold и Flip, которые раскрывают потенциал гибких экранов, но пока ограничены лишь двойным сгибом.

Особенности конструкции и дизайн

По словам Digital Chat Station, экраны будущих гаджетов будут изогнутой формы, что позволит создавать более гибкие и компактные устройства. На данный момент детали механизма складывания остаются неизвестными. Для сравнения: модель Samsung Galaxy Z Trifold складывается втрое с помощью трех панелей и двух шарниров. Это дает понять, что четырехкратное сложение потребует еще более сложной инженерной проработки.

Камера под экраном и перспективы функционала

Инсайдер также раскрыл, что смартфоны с четырёхкратным сгибом экрана будут оснащены передней камерой, встроенной под дисплей. Такая технология позволяет сохранить цельность экрана без необходимости в вырезах или отверстиях, что особенно важно для компактных и складных моделей.

Аналитики отмечают, что внедрение подобной конструкции может сделать устройства еще более удобными для мультимедиа, видеозвонков и работы с приложениями, требующими полного экрана.

Заключение

Хотя сроки появления смартфонов с четырьмя сгибами пока неизвестны, а конструкция и материалы находятся на стадии экспериментов, подобные устройства демонстрируют будущее мобильной техники, где компактность и функциональность достигаются благодаря инновационным экранам. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим первые прототипы, которые смогут впечатлить пользователей необычными формами и новыми возможностями.