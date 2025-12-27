Где в мире чаще всего умирают от болезни Альцгеймера: неожиданные данные ученых

Болезнь Альцгеймера остается одним из самых тяжелых и распространенных нейродегенеративных заболеваний современности. Несмотря на развитие медицины, полностью вылечить ее по-прежнему невозможно — специалисты могут лишь замедлить прогрессирование болезни и облегчить состояние пациентов. Ученые продолжают искать факторы риска и провели масштабное исследование, позволившее определить, в каких странах вероятность развития Альцгеймера наиболее высока, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: altaservice.com.ua

Исследование IRCCS: глобальная картина заболеваемости

Специалисты исследовательской организации IRCCS проанализировали статистику заболеваемости и смертности от болезни Альцгеймера в разных странах мира. В ходе работы ученые изучали как медицинские данные, так и генетические особенности населения, а также факторы образа жизни.

Результаты оказались неожиданными: наибольшая распространенность заболевания зафиксирована не в странах с низким уровнем медицины, а, напротив, в развитых государствах Северной Европы.

Северная Европа — зона повышенного риска

Согласно выводам исследователей, жители североевропейских стран в среднем чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Одной из ключевых причин ученые называют генетический фактор — в этих регионах значительно чаще встречается вариант гена ApoE ε4, который напрямую связан с повышенным риском развития деменции.

Наличие этого гена не означает, что человек обязательно заболеет, однако вероятность возникновения Альцгеймера при его наличии заметно возрастает.

Антирекорд по смертности: какие страны в лидерах

Лидером по уровню смертности от болезни Альцгеймера стала Финляндия. Вторую строчку рейтинга заняла Великобритания. Также в число стран с высокими показателями вошли:

Исландия

Нидерланды

Дания

Норвегия

Швеция

и ряд других европейских государств

Эксперты отмечают, что столь высокие показатели могут быть связаны не только с реальной распространенностью болезни, но и с более точной диагностикой и учетом причин смерти.

Питание как возможный фактор риска

Отдельное внимание ученые уделили роли питания. По данным издания pronews.gr, риск развития болезни Альцгеймера может возрастать при чрезмерном употреблении полиненасыщенных жирных кислот омега-6, которые в больших количествах содержатся, в частности, в растительных маслах.

Исследователи подчеркивают, что речь идет именно о злоупотреблении, а не о полном исключении этих жиров из рациона.

Нутриент, способный снизить риск заболевания

Биолог Анча Баранова рассказала о веществе, которое, по данным исследований, может снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Речь идет о холине — важном нутриенте, влияющем на:

работу нервной системы;

углеродный обмен;

биосинтетические процессы в организме.

Холин необходим для нормального функционирования клеток мозга и участвует в передаче нервных импульсов.

В каких продуктах содержится холин

По словам специалиста, восполнить уровень холина можно с помощью питания. Он содержится в следующих продуктах:

креветки;

морские гребешки;

яйца;

лосось и другие жирные сорта рыбы.

Сбалансированный рацион с достаточным содержанием этого нутриента может стать одним из факторов профилактики нейродегенеративных заболеваний.