18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.6
594.27
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.12.2025, 15:00

Где в мире чаще всего умирают от болезни Альцгеймера: неожиданные данные ученых

Новости Мира 0 733

Болезнь Альцгеймера остается одним из самых тяжелых и распространенных нейродегенеративных заболеваний современности. Несмотря на развитие медицины, полностью вылечить ее по-прежнему невозможно — специалисты могут лишь замедлить прогрессирование болезни и облегчить состояние пациентов. Ученые продолжают искать факторы риска и провели масштабное исследование, позволившее определить, в каких странах вероятность развития Альцгеймера наиболее высока, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: altaservice.com.ua
Фото: altaservice.com.ua

Исследование IRCCS: глобальная картина заболеваемости

Специалисты исследовательской организации IRCCS проанализировали статистику заболеваемости и смертности от болезни Альцгеймера в разных странах мира. В ходе работы ученые изучали как медицинские данные, так и генетические особенности населения, а также факторы образа жизни.

Результаты оказались неожиданными: наибольшая распространенность заболевания зафиксирована не в странах с низким уровнем медицины, а, напротив, в развитых государствах Северной Европы.

Северная Европа — зона повышенного риска

Согласно выводам исследователей, жители североевропейских стран в среднем чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Одной из ключевых причин ученые называют генетический фактор — в этих регионах значительно чаще встречается вариант гена ApoE ε4, который напрямую связан с повышенным риском развития деменции.

Наличие этого гена не означает, что человек обязательно заболеет, однако вероятность возникновения Альцгеймера при его наличии заметно возрастает.

Антирекорд по смертности: какие страны в лидерах

Лидером по уровню смертности от болезни Альцгеймера стала Финляндия. Вторую строчку рейтинга заняла Великобритания. Также в число стран с высокими показателями вошли:

  • Исландия

  • Нидерланды

  • Дания

  • Норвегия

  • Швеция

  • и ряд других европейских государств

Эксперты отмечают, что столь высокие показатели могут быть связаны не только с реальной распространенностью болезни, но и с более точной диагностикой и учетом причин смерти.

Питание как возможный фактор риска

Отдельное внимание ученые уделили роли питания. По данным издания pronews.gr, риск развития болезни Альцгеймера может возрастать при чрезмерном употреблении полиненасыщенных жирных кислот омега-6, которые в больших количествах содержатся, в частности, в растительных маслах.

Исследователи подчеркивают, что речь идет именно о злоупотреблении, а не о полном исключении этих жиров из рациона.

Нутриент, способный снизить риск заболевания

Биолог Анча Баранова рассказала о веществе, которое, по данным исследований, может снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Речь идет о холине — важном нутриенте, влияющем на:

  • работу нервной системы;

  • углеродный обмен;

  • биосинтетические процессы в организме.

Холин необходим для нормального функционирования клеток мозга и участвует в передаче нервных импульсов.

В каких продуктах содержится холин

По словам специалиста, восполнить уровень холина можно с помощью питания. Он содержится в следующих продуктах:

  • креветки;

  • морские гребешки;

  • яйца;

  • лосось и другие жирные сорта рыбы.

Сбалансированный рацион с достаточным содержанием этого нутриента может стать одним из факторов профилактики нейродегенеративных заболеваний.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь