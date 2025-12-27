Тысячи автомобилей Toyota отзовут в США из-за одного болта

Концерн Toyota объявил о проведении двух сервисных кампаний в США, затрагивающих сразу несколько моделей. В обоих случаях причина отзыва связана с потенциальной опасностью для водителей и пассажиров, а ремонт автомобилей сводится к проверке и переустановке одного крепёжного элемента, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube

Сервисные кампании: что известно

Гибридные Toyota Camry и Corolla Cross Затрагиваются модели 2025–2026 годов выпуска .

Общее количество автомобилей, подпадающих под отзыв, превышает 55 тысяч .

Основная причина: вероятность недостаточной затяжки болта инвертора, отвечающего за распределение энергии в гибридной силовой установке. Кроссоверы Toyota Highlander Под отзыв попадают автомобили, выпущенные с 10 сентября 2024 по 6 февраля 2025 года .

Проблема связана с ремнём безопасности центрального кресла третьего ряда , который может быть установлен под неверным углом.

Конкретное количество автомобилей не уточняется.

Опасность и риски для водителей

Гибридные Camry и Corolla Cross

Неправильная затяжка болта инвертора может привести к неполадкам в распределении энергии .

Возможные последствия: срабатывание предупреждающих индикаторов на приборной панели; потеря мощности силовой установки; пожар в автомобиле .

Toyota уже получила около 15 гарантийных претензий, однако данных о ДТП или травмах нет.

Кроссоверы Highlander

Неправильная установка ремня безопасности третьего ряда может снизить эффективность защиты пассажиров при аварии .

Исправление: открутить крепёжный болт; скорректировать угол установки ремня; затянуть болт обратно.

Проблема возможна как на автомобилях с обычным двигателем, так и на гибридных версиях Highlander.

Ремонт сводится к одному болту

Несмотря на различие моделей и характера проблем, в обоих случаях исправление достаточно простое. Основная операция — проверка и переустановка одного крепёжного элемента, что делает процесс сервисной кампании быстрым и безопасным для владельцев.

Выводы

Случаи с Toyota показывают, что даже незначительный дефект одного болта может стать причиной масштабного отзыва автомобилей и потенциальной опасности для водителей. Производители продолжают отслеживать гарантийные обращения и оперативно реагируют на выявленные недочёты, чтобы минимизировать риски.