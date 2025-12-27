Тысячи автомобилей Toyota отзовут в США из-за одного болта

Концерн Toyota объявил о проведении двух сервисных кампаний в США, затрагивающих сразу несколько моделей. В обоих случаях причина отзыва связана с потенциальной опасностью для водителей и пассажиров, а ремонт автомобилей сводится к проверке и переустановке одного крепёжного элемента, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Гибридные Toyota Camry и Corolla Cross
Затрагиваются модели 2025–2026 годов выпуска.
Общее количество автомобилей, подпадающих под отзыв, превышает 55 тысяч.
Основная причина: вероятность недостаточной затяжки болта инвертора, отвечающего за распределение энергии в гибридной силовой установке.
Кроссоверы Toyota Highlander
Под отзыв попадают автомобили, выпущенные с 10 сентября 2024 по 6 февраля 2025 года.
Проблема связана с ремнём безопасности центрального кресла третьего ряда, который может быть установлен под неверным углом.
Конкретное количество автомобилей не уточняется.
Неправильная затяжка болта инвертора может привести к неполадкам в распределении энергии.
Возможные последствия:
срабатывание предупреждающих индикаторов на приборной панели;
потеря мощности силовой установки;
пожар в автомобиле.
Toyota уже получила около 15 гарантийных претензий, однако данных о ДТП или травмах нет.
Неправильная установка ремня безопасности третьего ряда может снизить эффективность защиты пассажиров при аварии.
Исправление:
открутить крепёжный болт;
скорректировать угол установки ремня;
затянуть болт обратно.
Проблема возможна как на автомобилях с обычным двигателем, так и на гибридных версиях Highlander.
Несмотря на различие моделей и характера проблем, в обоих случаях исправление достаточно простое. Основная операция — проверка и переустановка одного крепёжного элемента, что делает процесс сервисной кампании быстрым и безопасным для владельцев.
Случаи с Toyota показывают, что даже незначительный дефект одного болта может стать причиной масштабного отзыва автомобилей и потенциальной опасности для водителей. Производители продолжают отслеживать гарантийные обращения и оперативно реагируют на выявленные недочёты, чтобы минимизировать риски.
