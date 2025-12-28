18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.12.2025, 20:20

Шедевр Вселенной: в космосе засияла новогодняя елка

Новости Мира

Астрономы обнаружили уникальное звездное скопление, которое по форме напоминает рождественскую елку. Этот необычный объект, прозванный Cosmic Christmas Tree («Космическая елка»), располагается в одной из самых активных звездных «родильных домов» нашей галактики — Млечного Пути, сообщает Lada.kz со ссылкой на securitylab.ru.

Фото: securitylab.ru
Фото: securitylab.ru

Звездное скопление в форме елки

По данным издания Interesting Engineering, «Космическая елка» находится в туманности NGC 2264, на расстоянии около 2 700 световых лет от Земли. Скептически удивительно, но молодые звезды этого региона образуют на телескопических снимках треугольную конфигурацию, очень напоминающую традиционную рождественскую елку.

Такое праздничное название закрепилось именно благодаря форме звездного узора, которая визуально ассоциируется с украшенной елкой.

Место рождения звезд: созвездие Единорога и «звездный родильный дом»

Туманность NGC 2264 расположена в малозаметном созвездии Единорога, рядом с плотной центральной плоскостью Млечного Пути. Этот регион богат газом и космической пылью, которые служат основой для формирования новых звезд.

Благодаря этим условиям ученые могут наблюдать процесс рождения светил в разных стадиях: от коллапса плотных облаков до момента, когда молодые звезды начинают «вытеснять» материал, из которого они образовались.

«Для ученых NGC 2264 ценна тем, что в одном регионе можно наблюдать сразу несколько стадий формирования звезд», — отмечают исследователи.

Динамика и энергия космической елки

Под красивым внешним видом скрывается чрезвычайно активная среда. Внутри газово-пылевых облаков звезды продолжают рождаться, выделять огромное количество энергии и влиять на окружающее пространство.

Новорожденные светила нагреваются, испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое возбуждает атомы водорода. В результате отдельные участки туманности начинают сиять красным светом, создавая впечатляющую цветовую палитру.

Красное и голубое сияние: рождественская палитра космоса

Астрономы классифицируют такие области как эмиссионные туманности. Темные пылевые полосы, пронизывающие их, блокируют свет далеких звезд, создавая яркие контрасты.

Кроме того, пыль рассеивает свет вблизи горячих звезд, формируя отражательные туманности, которые светятся голубым. Именно сочетание красного и голубого свечения придает «Космической елке» многослойный, почти праздничный вид, который особенно заметен на телескопических изображениях.

Значение открытия

Открытие «Космической елки» помогает ученым лучше понять процесс рождения звезд и динамику туманностей. Наблюдения за NGC 2264 дают уникальную возможность изучать разные стадии формирования звезд в одной и той же области, что редко удается в других частях галактики.

