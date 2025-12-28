Переболевшие гонконгским гриппом жалуются на потеря слуха, вкуса и зрения

Последние медицинские исследования подтверждают: гонконгский грипп способен вызывать серьёзные осложнения, затрагивающие основные органы чувств человека. Помимо типичных симптомов простуды и интоксикации, пациенты могут столкнуться с нарушениями слуха, вкуса и даже зрения, сообщает Lada.kz со ссылкой на RG.RU.

Фото: Shutterstock

Потеря слуха — скрытая угроза после инфекции

По словам специалистов, вирусная инфекция способна повреждать слуховой аппарат. У некоторых пациентов наблюдается частичная или полная потеря слуха, что требует своевременного вмешательства ЛОР-врача и аудиологов.

Причины нарушения слуха включают:

воспаление внутреннего уха;

поражение слухового нерва;

осложнения на фоне высокой температуры и интоксикации.

Врачи предупреждают: чем раньше пациент обратится за помощью, тем выше шанс сохранить слух.

Нарушение вкусовых ощущений

Помимо слуха, вирус нередко поражает вкусовые рецепторы. Пациенты жалуются на полную или частичную потерю способности различать вкус пищи. Временное нарушение вкуса обычно проходит через несколько недель, однако в тяжёлых случаях восстановление может затянуться.

Ключевые факторы потери вкуса:

воспалительные процессы в слизистой рта и носа;

снижение работы нервных окончаний, отвечающих за вкусовые ощущения;

общее ослабление иммунной системы.

Проблемы со зрением

Хотя зрительные нарушения встречаются реже, медики фиксируют случаи ухудшения зрения у больных гонконгским гриппом. Возможны:

кратковременное снижение остроты зрения;

повышенная чувствительность к свету;

временные «размытия» изображения.

Такие осложнения требуют консультации офтальмолога и, при необходимости, назначения специальных препаратов для защиты и восстановления глаз.

Насколько серьёзны последствия

В целом, осложнения гонконгского гриппа не всегда обратимы, особенно при позднем обращении к врачу. Медики настоятельно рекомендуют:

не игнорировать первые признаки инфекции;

соблюдать постельный режим и режим гидратации;

обращаться за медицинской помощью при первых симптомах ухудшения слуха, зрения или вкуса.

Своевременное лечение и наблюдение у специалистов значительно повышают шанс полного восстановления органов чувств после перенесённого заболевания.