Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"

Известный финансист Джим Роджерс, сооснователь Quantum Fund и партнер Джорджа Сороса, заявил о потенциальной заинтересованности в приобретении международных активов российской нефтегазовой компании «Лукойл», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: rogtecmagazine.com

Роджерс готов к детальному изучению активов

Финансист подчеркнул, что не станет покупать иностранные активы «Лукойла» без тщательного анализа. Решение о возможной инвестиции будет зависеть от конкретных ценовых условий и финансовых перспектив объектов. Роджерс известен своим прагматичным подходом к глобальным инвестициям и вниманием к деталям при оценке активов на международном рынке.

Контекст: интерес к активам «Лукойла» со стороны других инвесторов

Интерес к зарубежным активам «Лукойла» проявляют и другие компании:

16 декабря агентство Reuters сообщило, что саудовская компания Midad Energy стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российской компании.

12 декабря издание Politico сообщало, что Брайан Ланца, бывший старший советник президента США Дональда Трампа, был назначен консультантом по продаже зарубежных активов «Лукойла». Источник издания отметил, что Ланца ведет переговоры с американским инвестиционным банком Xtellus Partners, который предложил вариант безденежного обмена акций.

Джим Роджерс и его инвестиционная репутация

Джим Роджерс — один из самых известных американских инвесторов с многолетним опытом работы на международных рынках. Он известен успешными стратегиями глобального инвестирования и партнерством с Джорджем Соросом в Quantum Fund, который считается одной из самых влиятельных инвестиционных компаний последних десятилетий. Его интерес к российским активам свидетельствует о сохраняющейся привлекательности нефтегазового сектора для зарубежных инвесторов, несмотря на геополитические риски.