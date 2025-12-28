18+
28.12.2025, 08:19

Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"

Новости Мира 0 327

Известный финансист Джим Роджерс, сооснователь Quantum Fund и партнер Джорджа Сороса, заявил о потенциальной заинтересованности в приобретении международных активов российской нефтегазовой компании «Лукойл», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: rogtecmagazine.com
Фото: rogtecmagazine.com

Роджерс готов к детальному изучению активов

Финансист подчеркнул, что не станет покупать иностранные активы «Лукойла» без тщательного анализа. Решение о возможной инвестиции будет зависеть от конкретных ценовых условий и финансовых перспектив объектов. Роджерс известен своим прагматичным подходом к глобальным инвестициям и вниманием к деталям при оценке активов на международном рынке.

Контекст: интерес к активам «Лукойла» со стороны других инвесторов

Интерес к зарубежным активам «Лукойла» проявляют и другие компании:

  • 16 декабря агентство Reuters сообщило, что саудовская компания Midad Energy стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российской компании.

  • 12 декабря издание Politico сообщало, что Брайан Ланца, бывший старший советник президента США Дональда Трампа, был назначен консультантом по продаже зарубежных активов «Лукойла». Источник издания отметил, что Ланца ведет переговоры с американским инвестиционным банком Xtellus Partners, который предложил вариант безденежного обмена акций.

Джим Роджерс и его инвестиционная репутация

Джим Роджерс — один из самых известных американских инвесторов с многолетним опытом работы на международных рынках. Он известен успешными стратегиями глобального инвестирования и партнерством с Джорджем Соросом в Quantum Fund, который считается одной из самых влиятельных инвестиционных компаний последних десятилетий. Его интерес к российским активам свидетельствует о сохраняющейся привлекательности нефтегазового сектора для зарубежных инвесторов, несмотря на геополитические риски.

