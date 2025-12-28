Солнце готовит рекордный «шок» в 2026 году: чего ждать Земле

Вероятность сильных солнечных вспышек останется высокой в ближайшие годы, предупреждают ученые Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). По прогнозам специалистов, пик активности Солнца в 2026 году может стать необычайно мощным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Mr.alien001 / Shutterstock / Fotodom

Новый солнечный цикл бьет рекорды

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что текущий солнечный цикл демонстрирует амплитуду, в полтора раза превышающую показатели прошлого цикла. Несмотря на это, на звезде пока не наблюдались вспышки экстракласса X10 и выше. Самой мощной зафиксированной до сих пор считается вспышка уровня X9, произошедшая 3 октября 2024 года.

Прогноз на 2026 год

Богачев предупреждает: «Рекордные вспышки на Солнце возможны уже в следующем, 2026 году». Специалисты отмечают, что история двух предыдущих циклов XXI века — 23 и 24 — показывает характерную закономерность: самые мощные вспышки возникали через два-три года после максимума солнечного цикла.

Чем это грозит Земле

Сильные солнечные вспышки могут повлиять на работу спутников, системы связи и даже энергетические сети на Земле. Хотя ученые продолжают следить за активностью Солнца, точный прогноз масштабов будущих вспышек пока сделать невозможно.

Подготовка и наблюдение

ИКИ РАН и другие астрономические центры ведут постоянное наблюдение за Солнцем, чтобы заранее предупреждать об опасных вспышках. Научные данные позволяют минимизировать последствия для техники и инфраструктуры, но полностью исключить риск воздействия на Землю нельзя.