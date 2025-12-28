Самолет рухнул в море на глазах у отдыхающих (видео)

В субботу днем около знаменитого пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро произошла трагедия: сверхлегкий рекламный самолет, буксировавший баннер в воздухе, упал в море. Как сообщает американское издание The Associated Press , пилот самолета, Луис Рикардо, погиб. Его тело было извлечено из воды спустя два часа после крушения и направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Отметим, что это был первый полет Рикардо с буксировкой рекламного баннера, сообщает Lada.kz со ссылкой на URA.RU.

Фото: URA.RU

Масштабная спасательная операция

Сразу после падения самолета на место прибыли спасатели. Они развернули обширную операцию, в которой участвовали пожарные на гидроциклах, водолазы, надувные лодки и воздушная поддержка. С помощью гидролокационного оборудования специалисты обследовали морское дно в поисках обломков и возможных дополнительных пострадавших. Несмотря на оперативность спасателей, пилота спасти не удалось, что вызвало шок среди отдыхающих на пляже и местного населения.

Начало расследования ВВС Бразилии

Военно-воздушные силы Бразилии начали расследование обстоятельств крушения. Следователи намерены выяснить техническое состояние самолета, квалификацию пилота и возможные внешние факторы, повлиявшие на падение. Самолет принадлежал коммерческой компании, занимающейся буксировкой баннеров, и эксперты тщательно проверяют, не сыграли ли роль механические неполадки или ошибки управления.

Пляж Копакабана под вниманием

Копакабана — один из самых оживленных и туристически привлекательных районов Рио-де-Жанейро. В день происшествия пляж был полон отдыхающих, многие из которых стали свидетелями крушения, что вызвало панику и шок. Хотя подобные трагедии случаются крайне редко, они напоминают о рисках, связанных с полетами на легких самолетах даже в благоприятных условиях.

Продолжается работа спасателей

На месте крушения продолжаются поиски обломков и возможных последствий катастрофы. Власти города призывают жителей и туристов держаться подальше от зоны аварии до завершения всех проверок. Ситуация под контролем, но трагедия оставила глубокий след в памяти очевидцев и местного сообщества.