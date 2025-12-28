18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.6
594.27
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.12.2025, 11:17

Самолет рухнул в море на глазах у отдыхающих (видео)

Новости Мира 0 1 488

В субботу днем около знаменитого пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро произошла трагедия: сверхлегкий рекламный самолет, буксировавший баннер в воздухе, упал в море. Как сообщает американское издание The Associated Press, пилот самолета, Луис Рикардо, погиб. Его тело было извлечено из воды спустя два часа после крушения и направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Отметим, что это был первый полет Рикардо с буксировкой рекламного баннера, сообщает Lada.kz со ссылкой на URA.RU.

Фото: URA.RU
Фото: URA.RU

Масштабная спасательная операция

Сразу после падения самолета на место прибыли спасатели. Они развернули обширную операцию, в которой участвовали пожарные на гидроциклах, водолазы, надувные лодки и воздушная поддержка. С помощью гидролокационного оборудования специалисты обследовали морское дно в поисках обломков и возможных дополнительных пострадавших. Несмотря на оперативность спасателей, пилота спасти не удалось, что вызвало шок среди отдыхающих на пляже и местного населения.

Начало расследования ВВС Бразилии

Военно-воздушные силы Бразилии начали расследование обстоятельств крушения. Следователи намерены выяснить техническое состояние самолета, квалификацию пилота и возможные внешние факторы, повлиявшие на падение. Самолет принадлежал коммерческой компании, занимающейся буксировкой баннеров, и эксперты тщательно проверяют, не сыграли ли роль механические неполадки или ошибки управления.

Пляж Копакабана под вниманием

Копакабана — один из самых оживленных и туристически привлекательных районов Рио-де-Жанейро. В день происшествия пляж был полон отдыхающих, многие из которых стали свидетелями крушения, что вызвало панику и шок. Хотя подобные трагедии случаются крайне редко, они напоминают о рисках, связанных с полетами на легких самолетах даже в благоприятных условиях.

Продолжается работа спасателей

На месте крушения продолжаются поиски обломков и возможных последствий катастрофы. Власти города призывают жителей и туристов держаться подальше от зоны аварии до завершения всех проверок. Ситуация под контролем, но трагедия оставила глубокий след в памяти очевидцев и местного сообщества.

0
0
8
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь