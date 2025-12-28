18+
28.12.2025, 12:43

Не просто кошмар: психолог рассказала, о чем говорят ужасные сновидения и как от них избавиться

Новости Мира 0 299

Многие сталкиваются с кошмарами — ночными видениями, вызывающими страх и тревогу. Кто-то ищет их значение в сонниках, кто-то воспринимает их как предупреждение, а кто-то опасается, что это признак «психической нестабильности». Психолог Дарья Тарасова в интервью изданию «Доктор Питер» рассказала, что на самом деле стоят за страшными снами и как снизить их влияние на психику, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: focus.it
Фото: focus.it

Почему нам снятся кошмары: игра подсознания

Во время сна мозг не отключается полностью. Ночью он продолжает обрабатывать информацию, накопленную за день. Кошмары появляются тогда, когда уровень внутреннего напряжения слишком высок, а психика не успела справиться с эмоциями.

«Жуткие сновидения — это способ мозга проиграть разные сценарии и предупредить нас о потенциальных проблемах», — объясняет Тарасова.

Кошмары часто выражают то, что трудно принять или осознать в бодрствующем состоянии. Они могут быть связаны с тревогой, стрессом, эмоциональными конфликтами или внутренними страхами. Игнорировать их психолог советует не стоит: важно прислушаться к себе и понять, какие чувства отражаются в сне.

Как расшифровать свой сон

Анализ эмоций и действий во сне может дать подсказки о текущих проблемах или внутренних переживаниях:

  • Ситуация спасения кого-то — может указывать на чрезмерное чувство ответственности в жизни.

  • Бегство от кого-то или чего-то — может сигнализировать о нежелании сталкиваться с трудными разговорами или решениями.

  • Повторяющиеся кошмары — это повод обратить внимание на физическое и психологическое состояние: стресс, усталость, недосып.

Иногда кошмары не имеют глубокого смысла и связаны с обычным переутомлением или нарушением режима сна. Но регулярные страшные сны могут быть сигналом того, что организму и психике нужна поддержка.

Практические способы избавиться от кошмаров

Психолог советует использовать несколько техник, которые помогают снизить частоту и интенсивность ночных страхов:

  1. Запись сна

    • Сразу после пробуждения нужно взять бумагу и карандаш и записать или зарисовать все детали сна.

    • Затем можно переписать сюжет, создав более позитивный или безопасный сценарий. Этот метод помогает мозгу переработать тревожные эмоции.

  2. Создание комфортной атмосферы перед сном

    • Проветривание комнаты, тишина и отсутствие яркого света.

    • Отказ от гаджетов за час до сна, чтобы мозг успел расслабиться.

    • Лёгкие ритуалы перед сном: чтение книги, медитация, дыхательные упражнения.

  3. Обращение к специалисту

    • Если кошмары повторяются часто и мешают качеству сна, важно проконсультироваться с психологом или психотерапевтом.

    • Специалист поможет выявить скрытые причины тревожных сновидений и предложит индивидуальные методы коррекции сна.

Итог

Кошмары — это не просто неприятное явление, а сигнал психики о том, что с эмоциями что-то происходит. Своевременный анализ сновидений, забота о режиме сна и психоэмоциональное здоровье помогают снизить частоту ночных страхов. Важно помнить: если страшные сны повторяются слишком часто, не стоит откладывать обращение к специалисту.

Статья носит информационный характер. Перед применением любых методов рекомендуется консультация специалиста.

