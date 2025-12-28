Не просто кошмар: психолог рассказала, о чем говорят ужасные сновидения и как от них избавиться

Многие сталкиваются с кошмарами — ночными видениями, вызывающими страх и тревогу. Кто-то ищет их значение в сонниках, кто-то воспринимает их как предупреждение, а кто-то опасается, что это признак «психической нестабильности». Психолог Дарья Тарасова в интервью изданию «Доктор Питер» рассказала, что на самом деле стоят за страшными снами и как снизить их влияние на психику, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: focus.it

Почему нам снятся кошмары: игра подсознания

Во время сна мозг не отключается полностью. Ночью он продолжает обрабатывать информацию, накопленную за день. Кошмары появляются тогда, когда уровень внутреннего напряжения слишком высок, а психика не успела справиться с эмоциями.

«Жуткие сновидения — это способ мозга проиграть разные сценарии и предупредить нас о потенциальных проблемах», — объясняет Тарасова.

Кошмары часто выражают то, что трудно принять или осознать в бодрствующем состоянии. Они могут быть связаны с тревогой, стрессом, эмоциональными конфликтами или внутренними страхами. Игнорировать их психолог советует не стоит: важно прислушаться к себе и понять, какие чувства отражаются в сне.

Как расшифровать свой сон

Анализ эмоций и действий во сне может дать подсказки о текущих проблемах или внутренних переживаниях:

Ситуация спасения кого-то — может указывать на чрезмерное чувство ответственности в жизни.

Бегство от кого-то или чего-то — может сигнализировать о нежелании сталкиваться с трудными разговорами или решениями.

Повторяющиеся кошмары — это повод обратить внимание на физическое и психологическое состояние: стресс, усталость, недосып.

Иногда кошмары не имеют глубокого смысла и связаны с обычным переутомлением или нарушением режима сна. Но регулярные страшные сны могут быть сигналом того, что организму и психике нужна поддержка.

Практические способы избавиться от кошмаров

Психолог советует использовать несколько техник, которые помогают снизить частоту и интенсивность ночных страхов:

Запись сна Сразу после пробуждения нужно взять бумагу и карандаш и записать или зарисовать все детали сна.

Затем можно переписать сюжет, создав более позитивный или безопасный сценарий. Этот метод помогает мозгу переработать тревожные эмоции. Создание комфортной атмосферы перед сном Проветривание комнаты, тишина и отсутствие яркого света.

Отказ от гаджетов за час до сна, чтобы мозг успел расслабиться.

Лёгкие ритуалы перед сном: чтение книги, медитация, дыхательные упражнения. Обращение к специалисту Если кошмары повторяются часто и мешают качеству сна, важно проконсультироваться с психологом или психотерапевтом.

Специалист поможет выявить скрытые причины тревожных сновидений и предложит индивидуальные методы коррекции сна.

Итог

Кошмары — это не просто неприятное явление, а сигнал психики о том, что с эмоциями что-то происходит. Своевременный анализ сновидений, забота о режиме сна и психоэмоциональное здоровье помогают снизить частоту ночных страхов. Важно помнить: если страшные сны повторяются слишком часто, не стоит откладывать обращение к специалисту.