Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.12.2025, 14:24

Мэр мегаполиса призвал горожан «сидеть дома и делать детей»

Новости Мира 0 326

После масштабного снегопада, обрушившегося на Нью-Йорк, мэр города Эрик Адамс обратился к жителям с весьма нестандартным советом: оставаться дома и использовать время для увеличения рождаемости. Об этом градоначальник рассказал в интервью местному филиалу телеканала ABC, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ie.pinterest.com
Адамс выступил с необычным советом в разгар снежной бури, обращаясь к жителям мегаполиса:

«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», — заявил Адамс, подчеркнув при этом, что жители могут также просто наслаждаться погодой.

Личный пример мэра остаётся загадкой

В интервью мэр не уточнил, как сам провёл выходной день. Его комментарии были скорее шутливым и метафорическим призывом к горожанам «насладиться моментом» и подумать о будущем поколения.

Снегопад парализовал транспорт

Метеорологическая аномалия привела к серьёзным последствиям для транспортной системы мегаполиса. Более 10 тысяч авиарейсов по всей стране были задержаны или отменены, что стало дополнительной причиной оставаться дома и избегать поездок.

США на фоне демографического спада

Ситуация с рождаемостью в США давно вызывает тревогу экспертов. По данным Associated Press, суммарный показатель рождаемости впервые опустился ниже отметки 1,6 ребёнка на женщину — это исторический минимум для страны.

Причины снижения рождаемости эксперты связывают с изменением социально-экономических приоритетов: многие женщины откладывают рождение детей или вовсе решают не заводить их. Этот тренд продолжается почти два десятилетия и делает показатель США сопоставимым с уровнем рождаемости в Западной Европе.

Демографическая перспектива

Необычный совет мэра Нью-Йорка стал поводом для обсуждения в СМИ и социальных сетях. Одни восприняли его как юмористический комментарий к снежной погоде, другие — как напоминание о серьёзной демографической проблеме.

Эксперты отмечают, что поддержка рождаемости требует комплексных мер: от экономической стабильности и доступного жилья до льгот для семей и социальных программ. Мнение градоначальника, хотя и подано в шуточной форме, отражает тревогу о долгосрочных последствиях снижения населения мегаполисов и страны в целом.

