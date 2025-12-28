Умерла знаменитая французская актриса Брижит Бардо

Мир кино и зоозащиты понёс невосполнимую утрату: легендарная французская актриса и активистка Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года , сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд Бардо, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Обложка © ТАСС / IMAGO/Photo News

Фонд Брижит Бардо подтверждает кончину актрисы

В официальном заявлении фонда говорится:

«С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего основателя и председателя Брижит Бардо, всемирно признанной актрисы и певицы, которая отказалась от блестящей карьеры, чтобы посвятить себя защите животных и деятельности своего фонда».

Детали относительно точной даты и места смерти не раскрываются.

Последние недели жизни

По данным издания Nice-Matin, в октябре 2025 года Бардо находилась в частной больнице в Тулоне. Там она перенесла операцию из-за тяжёлого заболевания, подробности которого не разглашались. В ноябре актриса снова была госпитализирована, что указывает на серьёзность её состояния.

Ранние годы и путь к славе

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Её отец владел фабрикой, мать была художницей, что во многом определило художественную и творческую атмосферу в семье.

Дебют в кино: 1952 год, комедия Жана Буайе «Нормандская дыра».

Прорыв на мировую сцену: 1956 год, мелодрама Роже Вадима «И бог создал женщину», которая превратила Бардо в мировую кинозвезду.

Ключевые роли и карьера в кино

За почти 20 лет активной работы в кино Бардо снялась более чем в 50 фильмах и исполнила свыше 70 песен. Её персонажи почти всегда были роковыми красотками и соблазнительницами, что стало её визитной карточкой. Среди значимых работ:

«Бабетта идёт на войну» (1959)

«Истина» (1961)

«Вива, Мария!» (1965)

Голливудский дебют: «Милая Брижит» (1966), где она сыграла с Джимми Стюартом

Эти роли закрепили её статус иконы французского кинематографа и международной звезды.

От кино к активизму

После завершения карьеры в кино Бардо полностью посвятила себя зоозащите. Она основала фонд, который занимался защитой животных, и оставалась одной из самых влиятельных фигур в этой сфере.

Фонд отмечает, что именно эта деятельность стала для актрисы главным жизненным смыслом, определив её последние десятилетия жизни.

Брижит Бардо оставила после себя наследие не только как великая актриса, но и как человек, посвятивший жизнь гуманности и заботе о животных. Её вклад в культуру и общественную жизнь остаётся значимым и вдохновляющим для будущих поколений.