Учёные нашли неожиданный способ защитить лёгкие

Новое исследование показывает, что обычный витамин С способен снижать воспаление в легких, вызванное загрязненным воздухом. Антиоксиданты становятся настоящей «щитовой броней» против смога, который ежедневно атакует дыхательные пути миллионов людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: gmsclinic.ru

Смог и его скрытая угроза

Мелкие частицы PM2.5, встречающиеся в городских пробках и пыльных бурях, проникают глубоко в легкие и кровь, провоцируя заболевания от астмы до рака. Ученые из Сиднейского технологического университета нашли способ частично снизить их разрушительное влияние с помощью простого витамина — аскорбиновой кислоты.

Как витамин С защищает легкие

Исследователи провели серию опытов на мышах и клеточных тканях человека, чтобы понять механизм работы витамина С против микрочастиц. Результаты, опубликованные в Environment International, показали впечатляющие эффекты:

Защита митохондрий: клеточные «энергостанции» меньше страдали от контакта с PM2.5.

Снижение воспаления: витамин С подавлял воспалительные реакции в легких.

Борьба с окислительным стрессом: аскорбиновая кислота нейтрализовала свободные радикалы, разрушающие клетки.

Таким образом, витамин С выполняет роль мощного антиоксиданта, смягчающего негативное влияние загрязненного воздуха на организм.

Стоит ли принимать витамин С уже сегодня

Несмотря на обнадеживающие результаты, ведущий автор исследования Брайан Оливер призывает к осторожности:

«Идея может заключаться в приеме максимально разрешенной дозы, но делать это нужно только после консультации с врачом. Важно не "переборщить" и учитывать состав добавок».

Специалисты подчеркивают: витамин С пока рассматривается как вспомогательное средство, особенно для людей из групп риска, которые ежедневно сталкиваются со смогом, пылью от лесных пожаров или городских пробок.

Практический совет

Проверяйте качество добавок: не все препараты содержат чистый витамин С в нужной дозировке.

Не превышайте рекомендованную норму: избыток аскорбиновой кислоты может вызвать неприятные побочные эффекты.

Комплексная защита: витамин С лучше работает в сочетании с правильным питанием и избеганием длительного пребывания на улице в часы пикового загрязнения.

Даже обычный витамин за 100 тенге может стать надежным союзником в борьбе за здоровье легких, но только при разумном подходе и соблюдении рекомендаций специалистов.