Цвет, который притягивает удачу: назван модный код Нового 2026 года

Эксперты в сфере моды рассказали, в каких оттенках лучше всего встречать Новый 2026 год, чтобы образ выглядел не только актуально, но и символично. Рекомендациями поделилась стилист Беатрис Малахова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: РБК Life

Главная палитра Нового года: энергия, сила и вдохновение

По словам Малаховой, ключевыми цветами наступающего 2026 года станут насыщенные и выразительные оттенки. В центре внимания — красный, золотой, медный, бордовый и огненно-оранжевый. Эти цвета, отмечает эксперт, неслучайны: они традиционно ассоциируются с внутренней силой, страстью, уверенностью, победами и творческим импульсом.

Такая палитра, по мнению стилиста, идеально отражает характер наступающего года и помогает создать образ, который притягивает внимание и задает праздничное настроение с первых минут.

Женский образ: блеск, фактуры и благородные детали

Женщинам Беатрис Малахова рекомендует сделать ставку на платья из шелка с мягкими переливами или бархата, подчеркивающего глубину цвета. Эти ткани усиливают эффект выбранных оттенков и добавляют образу визуальной роскоши.

Завершить праздничный наряд стилист советует с помощью аксессуаров:

украшений из золота или бронзы ;

лаконичных, но заметных деталей;

теплого металлического блеска, который гармонирует с новогодней палитрой.

Такой подход позволяет создать образ, который выглядит элегантно, дорого и уместно для главной ночи года.

Мужской стиль: сдержанная база и яркий акцент

Для мужчин эксперт предлагает более спокойную, но не менее выразительную цветовую стратегию. В качестве основы Малахова рекомендует костюмы винного или теплого шоколадного оттенка — они смотрятся статусно и современно.

Чтобы образ не выглядел слишком строгим, стилист советует добавить яркий акцент:

галстук или платок;

ремень или другой заметный аксессуар;

деталь в цветах наступающего года — красном, золотом или медном.

Такое сочетание позволяет сохранить баланс между классикой и праздничной атмосферой.

Почему цвет имеет значение в новогоднюю ночь

Как подчеркивает Малахова, выбор цвета в новогоднем образе — это не только вопрос моды, но и символики. Яркие, «огненные» оттенки помогают подчеркнуть индивидуальность, создать ощущение уверенности и задать правильный эмоциональный настрой на весь предстоящий год.

По мнению стилиста, именно такие цвета способны сделать новогодний образ запоминающимся и подчеркнуть готовность к новым достижениям в 2026 году.