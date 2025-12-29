Цвет, который притягивает удачу: назван модный код Нового 2026 года

Эксперты в сфере моды рассказали, в каких оттенках лучше всего встречать Новый 2026 год, чтобы образ выглядел не только актуально, но и символично. Рекомендациями поделилась стилист Беатрис Малахова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Малаховой, ключевыми цветами наступающего 2026 года станут насыщенные и выразительные оттенки. В центре внимания — красный, золотой, медный, бордовый и огненно-оранжевый. Эти цвета, отмечает эксперт, неслучайны: они традиционно ассоциируются с внутренней силой, страстью, уверенностью, победами и творческим импульсом.
Такая палитра, по мнению стилиста, идеально отражает характер наступающего года и помогает создать образ, который притягивает внимание и задает праздничное настроение с первых минут.
Женщинам Беатрис Малахова рекомендует сделать ставку на платья из шелка с мягкими переливами или бархата, подчеркивающего глубину цвета. Эти ткани усиливают эффект выбранных оттенков и добавляют образу визуальной роскоши.
Завершить праздничный наряд стилист советует с помощью аксессуаров:
украшений из золота или бронзы;
лаконичных, но заметных деталей;
теплого металлического блеска, который гармонирует с новогодней палитрой.
Такой подход позволяет создать образ, который выглядит элегантно, дорого и уместно для главной ночи года.
Для мужчин эксперт предлагает более спокойную, но не менее выразительную цветовую стратегию. В качестве основы Малахова рекомендует костюмы винного или теплого шоколадного оттенка — они смотрятся статусно и современно.
Чтобы образ не выглядел слишком строгим, стилист советует добавить яркий акцент:
галстук или платок;
ремень или другой заметный аксессуар;
деталь в цветах наступающего года — красном, золотом или медном.
Такое сочетание позволяет сохранить баланс между классикой и праздничной атмосферой.
Как подчеркивает Малахова, выбор цвета в новогоднем образе — это не только вопрос моды, но и символики. Яркие, «огненные» оттенки помогают подчеркнуть индивидуальность, создать ощущение уверенности и задать правильный эмоциональный настрой на весь предстоящий год.
По мнению стилиста, именно такие цвета способны сделать новогодний образ запоминающимся и подчеркнуть готовность к новым достижениям в 2026 году.
Комментарии0 комментарий(ев)