18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.12.2025, 09:22

Почему замачивание посуды в раковине на кухне смертельно опасно

Новости Мира 0 566

Многие считают, что замачивание грязной посуды в раковине — безопасный способ облегчить последующую уборку. Однако микробиолог Джейсон Тетро из Университета Ватерлоо предупреждает, что такая привычка может быть крайне опасной для здоровья. Теплая и влажная среда раковины создает идеальные условия для стремительного размножения бактерий, включая кишечную палочку и другие патогенные микроорганизмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Раковина — самый «грязный» уголок кухни

Данные Кардиффского университета подтверждают тревожную статистику. В исследовании 46 британских домов ученые брали пробы с разных кухонных поверхностей. Результаты показали, что именно раковины содержат наибольшее количество бактерий. Среди выявленных микроорганизмов были не только кишечная палочка, но и Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae — микроорганизмы, способные вызвать тяжелые пищевые инфекции.

Сырая еда как источник угрозы

Часто распространение бактерий связано с тем, что люди моют сырую птицу или мясо прямо в раковине. Как отмечают исследователи, этот процесс не уничтожает микробы, а лишь способствует их распространению по кухне.

Особую опасность представляет посуда, оставленная на ночь в теплой воде: за несколько часов бактерии могут активно размножаться, увеличивая риск пищевого отравления. Кишечная палочка, например, способна вызывать сильную диарею, рвоту, лихорадку, а в редких случаях — даже летальный исход.

Сухость не всегда спасает

Может показаться, что оставление грязной посуды стопкой рядом с раковиной безопаснее. Но, как отмечает эксперт по общественному здравоохранению Брайан Лабус из Университета Невады, сухая среда не убивает бактерии мгновенно. Остатки пищи на тарелках могут привлекать насекомых, которые разносят микробы по кухне, создавая дополнительные риски для здоровья.

Простые меры защиты

Чтобы минимизировать риск инфекций, специалисты советуют:

  • Мыть посуду сразу после использования, а не оставлять ее замачиваться.

  • Использовать посудомоечную машину, где высокие температуры воды и длительный цикл мойки эффективно уничтожают бактерии.

  • Особое внимание уделять обработке раковины после контакта с сырой едой.

Следуя этим простым рекомендациям, можно свести к минимуму вероятность пищевых отравлений и защитить семью от опасных микробов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь