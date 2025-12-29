Почему замачивание посуды в раковине на кухне смертельно опасно

Многие считают, что замачивание грязной посуды в раковине — безопасный способ облегчить последующую уборку. Однако микробиолог Джейсон Тетро из Университета Ватерлоо предупреждает, что такая привычка может быть крайне опасной для здоровья. Теплая и влажная среда раковины создает идеальные условия для стремительного размножения бактерий, включая кишечную палочку и другие патогенные микроорганизмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Раковина — самый «грязный» уголок кухни

Данные Кардиффского университета подтверждают тревожную статистику. В исследовании 46 британских домов ученые брали пробы с разных кухонных поверхностей. Результаты показали, что именно раковины содержат наибольшее количество бактерий. Среди выявленных микроорганизмов были не только кишечная палочка, но и Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae — микроорганизмы, способные вызвать тяжелые пищевые инфекции.

Сырая еда как источник угрозы

Часто распространение бактерий связано с тем, что люди моют сырую птицу или мясо прямо в раковине. Как отмечают исследователи, этот процесс не уничтожает микробы, а лишь способствует их распространению по кухне.

Особую опасность представляет посуда, оставленная на ночь в теплой воде: за несколько часов бактерии могут активно размножаться, увеличивая риск пищевого отравления. Кишечная палочка, например, способна вызывать сильную диарею, рвоту, лихорадку, а в редких случаях — даже летальный исход.

Сухость не всегда спасает

Может показаться, что оставление грязной посуды стопкой рядом с раковиной безопаснее. Но, как отмечает эксперт по общественному здравоохранению Брайан Лабус из Университета Невады, сухая среда не убивает бактерии мгновенно. Остатки пищи на тарелках могут привлекать насекомых, которые разносят микробы по кухне, создавая дополнительные риски для здоровья.

Простые меры защиты

Чтобы минимизировать риск инфекций, специалисты советуют:

Мыть посуду сразу после использования, а не оставлять ее замачиваться.

Использовать посудомоечную машину, где высокие температуры воды и длительный цикл мойки эффективно уничтожают бактерии.

Особое внимание уделять обработке раковины после контакта с сырой едой.

Следуя этим простым рекомендациям, можно свести к минимуму вероятность пищевых отравлений и защитить семью от опасных микробов.