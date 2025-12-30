18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.12.2025, 19:39

Солнце вышло из-под контроля: три мощнейшие вспышки за ночь

Новости Мира 0 453

Астрономы зафиксировали необычную активность на поверхности Солнца: в ночь с 28 на 29 декабря произошло сразу три вспышки класса M. События наблюдались в промежутке с 00:03 до 03:07 по московскому времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Три пика за три часа

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, вспышки пришлись на следующие временные отрезки:

  • 00:13 мск

  • 01:39 мск

  • 03:02 мск

Наибольшая из них достигла уровня M4.2, что немного ниже показателя предыдущей ночи (28 декабря).

Меньшие вспышки класса C

Помимо мощных M-вспышек, учёные зафиксировали три менее интенсивные вспышки класса C. Они не представляют серьёзной угрозы для техники или связи, вызывая лишь кратковременные радиопомехи в нижних слоях атмосферы Земли.

Как классифицируют солнечные вспышки

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от мощности рентгеновского излучения:

  • A — базовый уровень, соответствует 10 нановатт на квадратный метр у орбиты Земли

  • B, C, M, X — каждая последующая категория примерно в 10 раз мощнее предыдущей

Таким образом, вспышки класса M относятся к средне-мощным, а X-класс считается экстремально сильным.

Последствия для Земли

Мощные солнечные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. При попадании этих облаков в магнитосферу Земли возможны:

  • Геомагнитные возмущения

  • Возникновение магнитных бурь

  • Временные сбои в работе спутниковой и радиосвязи

Специалисты продолжают наблюдать за активностью Солнца, чтобы своевременно предупреждать о возможных последствиях для планеты.

