Солнце вышло из-под контроля: три мощнейшие вспышки за ночь

Астрономы зафиксировали необычную активность на поверхности Солнца: в ночь с 28 на 29 декабря произошло сразу три вспышки класса M. События наблюдались в промежутке с 00:03 до 03:07 по московскому времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, вспышки пришлись на следующие временные отрезки:
00:13 мск
01:39 мск
03:02 мск
Наибольшая из них достигла уровня M4.2, что немного ниже показателя предыдущей ночи (28 декабря).
Помимо мощных M-вспышек, учёные зафиксировали три менее интенсивные вспышки класса C. Они не представляют серьёзной угрозы для техники или связи, вызывая лишь кратковременные радиопомехи в нижних слоях атмосферы Земли.
Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от мощности рентгеновского излучения:
A — базовый уровень, соответствует 10 нановатт на квадратный метр у орбиты Земли
B, C, M, X — каждая последующая категория примерно в 10 раз мощнее предыдущей
Таким образом, вспышки класса M относятся к средне-мощным, а X-класс считается экстремально сильным.
Мощные солнечные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. При попадании этих облаков в магнитосферу Земли возможны:
Геомагнитные возмущения
Возникновение магнитных бурь
Временные сбои в работе спутниковой и радиосвязи
Специалисты продолжают наблюдать за активностью Солнца, чтобы своевременно предупреждать о возможных последствиях для планеты.
Комментарии0 комментарий(ев)