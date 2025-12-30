Врач Мясников рассказал о совете своего отца от похмелья

Известный врач и телеведущий Александр Мясников поделился личным советом, который помогает избежать неприятного похмелья. В интервью для программы «О самом главном» , вышедшей на канале «Россия 1» , Мясников рассказал, что секрет здоровья кроется в простом, но эффективном подходе, которым пользовался его отец, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: kuban24.tv

Совет отца: алкоголь после девяти — табу

По словам Мясникова, его отец всегда настаивал на одном простом правиле: никогда не пить алкоголь после девяти часов вечера. Этот метод, по мнению врача, помогает организму легче справляться с нагрузкой и значительно снижает риск неприятных последствий на следующее утро.

«Если соблюдать это правило, утро будет легким, а самочувствие — нормальным», — отметил Мясников.

Похмелье без лекарств: что действительно работает

Врач подчеркнул, что способа полностью избавиться от похмелья не существует. Существуют лишь методы, которые помогают временно облегчить состояние: много пить воды, отдыхать, принимать лёгкую пищу. Однако единственное действительно действенное средство — это умеренность и отказ от чрезмерного употребления алкоголя.

Экспертное мнение: мифы о «чудо-средствах»

Поддержал позицию Мясникова и психиатр-нарколог Виталий Холдин, главный внештатный специалист Минздрава Московской области. 26 декабря он напомнил: большинство «средств от похмелья» в лучшем случае лишь слегка смягчают симптомы, а в некоторых случаях могут даже навредить. По словам Холдина, надежного способа, кроме отказа от алкоголя, нет.

Итог: профилактика важнее лечения

Главный совет экспертов сводится к одному: не доводить себя до состояния сильного опьянения. Простая мера — не пить после определённого часа и умеренность в употреблении — гораздо эффективнее любых таблеток или «народных» средств от похмелья.