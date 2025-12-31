18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.12.2025, 19:57

Ушел из жизни легендарный иллюзионист Эмиль Кио

Новости Мира 0 301

На 88-м году жизни скончался народный артист РСФСР, всемирно известный иллюзионист Эмиль Кио. О печальной новости сообщил директор Большого московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный, в своём телеграм-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля ему пухом», — написал он.

Династия Кио: наследие отца

Настоящее имя мастера — Эмиль Эмильевич Ренард-Кио. Он родился в семье знаменитого советского фокусника Эмиля Теодоровича Ренарда-Кио, выступавшего под тем же псевдонимом.

Кио-старший был народным артистом РСФСР, автором масштабных цирковых постановок и изобретателем оборудования для номеров. Он стал одним из первых фокусников, осмелившихся выступать на арене цирка, ранее считавшейся неудобной для иллюзионистов. Среди его самых известных трюков:

  • «Распиливание женщины»;

  • «Таинственный домик»;

  • «Гулливер в стране лилипутов»;

  • «Шахматы».

Эмиль Теодорович гастролировал не только по СССР, но и за рубежом. После его смерти в 1965 году дело продолжили сыновья — Эмиль и Игорь.

Творческий путь Эмиля Кио-младшего

Эмиль Кио начал свою карьеру ассистентом у отца, а затем стал артистом «Союзгосцирка». Среди его наиболее известных номеров:

  • Фокус с мягким канатом, который подбрасывается в воздух и превращается в твердый, позволяя гимнасту взобраться на него;

  • Трюк с маленьким автомобилем «Запорожец», из которого выходят 18 человек.

Эти номера принесли ему мировую известность и закрепили имя Кио как символа советского циркового искусства.

Семейное наследие: брат Игорь Кио

Брат Эмиля — Игорь Кио — также стал известным иллюзионистом. Он выступал с собственными номерами, а также вместе с Аллой Пугачевой вел шоу «Аттракцион». В конце 1980-х Игорь создал «Шоу-иллюзион Игоря Кио», которое организовывало гастроли и выступления других артистов. Игорь Кио ушел из жизни в 2006 году.

Передача опыта следующему поколению

Дети и внуки Эмиля Кио не продолжили семейную династию, поэтому в 2012 году он решил передать свои номера молодому фокуснику Эрнесту Саркисяну. «Я передаю свою аппаратуру, которую Эрнест может использовать у себя, обучаю его. Он видел мои трюки, он все знает. Лучшие трюки, которые никто не смог повторить, я тоже ему передал, надеюсь, не подведет», — отмечал народный артист.

Эмиль Кио оставил после себя богатое наследие и по праву считается одним из символов советского и российского цирка, продолжая вдохновлять новых артистов и зрителей.

