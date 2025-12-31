18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
31.12.2025, 13:02

Через два месяца: пророчество Мессинга о судьбе мира всколыхнуло Сеть

Новости Мира 0 685

В информационном пространстве вновь всплыло загадочное пророчество, приписываемое одному из самых известных советских провидцев — Вольфу Мессингу. Согласно появившимся сведениям, человечество уже в ближайшее время может столкнуться с переломным моментом, который определит дальнейшее развитие мировых процессов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: rbth.com
Фото: rbth.com

Личность, окутанная легендами

Вольф Мессинг по праву считается одной из самых таинственных фигур XX века. Его называли ясновидящим, телепатом и человеком, способным заглядывать в будущее. За годы своей жизни он приобрел огромную популярность и стал настоящим феноменом не только в Советском Союзе, но и за его пределами.

С именем Мессинга связывают целый ряд резонансных предсказаний. По распространенным утверждениям, он якобы заранее говорил о распаде Советского Союза, вооруженных конфликтах на Кавказе, а также о масштабной болезни, которая со временем охватит все человечество.

Переезд в СССР и военные годы

Известно, что в 1939 году Вольф Мессинг перебрался жить в Советский Союз. В годы Великой Отечественной войны его имя приобрело особую известность. По некоторым данным, провидец на собственные средства приобрел самолет и передал его для нужд фронта, что лишь усилило его репутацию человека, преданного стране.

В этот период его популярность стремительно росла. Слава о необычном даре Мессинга быстро распространялась среди людей, и вскоре его выступления начали собирать полные залы.

Успех, гастроли и загадка исчезнувшего состояния

Сообщается, что Мессинг регулярно гастролировал по стране, демонстрируя свои способности, и получал за это внушительные гонорары. Однако после его смерти в 1974 году всплыла неожиданная деталь: в квартире провидца не было найдено никаких сбережений.

Дополнительной загадкой стало исчезновение бриллианта, который, по слухам, обладал особым значением для Мессинга и якобы усиливал его способности. Эта история породила множество версий и домыслов, так и не получив однозначного объяснения.

Тайна, оставшаяся после смерти

Исчезнувшие деньги и драгоценности — далеко не единственная загадка, связанная с именем Мессинга. Спустя десятилетия после его смерти продолжают появляться новые сведения, которые приписывают ему ранее неизвестные предсказания.

Одно из таких пророчеств недавно вновь оказалось в центре внимания и вызвало оживленные обсуждения в Сети.

Пророчество о мировом противостоянии

Согласно появившейся информации, Вольф Мессинг якобы предсказал особое сближение трех символических фигур — медведя, орла и дракона. В интерпретациях утверждается, что эти образы олицетворяют Россию, Соединенные Штаты и Китай.

Противостоять этому союзу, как говорится в послании, должна некая тайная темная сила. Ее сторонники трактуют как глобалистов, стремящихся влиять на мировые процессы из-за кулис.

Ключевая дата и «точка выбора»

Особое внимание в этом пророчестве уделяется конкретной дате. Утверждается, что решающий момент в противостоянии этих сил должен наступить 26 февраля 2026 года. Именно этот день, согласно версии интерпретаторов, может стать своеобразной точкой развилки, после которой мир пойдет по одному из принципиально разных путей развития.

Архивы КГБ и сомнения экспертов

При этом подчеркивается, что достоверно подтвердить подлинность данного пророчества невозможно. По имеющимся сведениям, оно якобы долгие годы хранилось в закрытых архивах КГБ и стало известно широкой публике лишь сейчас.

Эксперты и исследователи наследия Мессинга относятся к таким заявлениям с осторожностью, отмечая, что значительная часть предсказаний, приписываемых провидцу, могла появиться уже после его смерти.

Между верой и скепсисом

История с новым пророчеством Вольфа Мессинга вновь показывает, насколько сильным остается интерес общества к фигурам мистического прошлого. Для одних подобные предсказания становятся поводом задуматься о будущем, для других — лишь примером того, как легенды и домыслы продолжают жить десятилетиями.

Так или иначе, упомянутая дата уже привлекла внимание многих, а обсуждение возможной «мировой развилки» продолжает набирать обороты в медиапространстве.

