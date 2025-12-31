Британское издание The Guardian включило «Иронию судьбы» в рейтинг лучших новогодних фильмов

Британское издание The Guardian опубликовало подборку лучших фильмов для новогоднего просмотра, в которую вошла культовая советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Кинокритики отмечают, что ключевое значение имеет оригинальная версия Эльдара Рязанова, а не современные ремейки.
В статье издания подчеркивается:
Сюжет о новогоднем недоразумении особенно интересен в контексте советского времени, что делает фильм уникальным для зрителей разных поколений.
Главные герои сталкиваются с множеством нелепых препятствий на пути к настоящей любви, что создает комический и одновременно трогательный эффект.
В фильме звучат песни Микаэла Таривердиева, которые усиливают атмосферу славянской тоски и романтики.
Нарастающая напряженность событий в ночь накануне Нового года делает историю одновременно эпичной и интимной, создавая особый «импортный» эффект, напоминающий эстетику Кесьлёвского.
Помимо советской классики, британские критики включили в список следующие картины:
Трилогия «Властелин колец»
Хоррор «Сияние»
Фильм-катастрофа «Приключение «Посейдона»
Комедийная драма «Квартира»
Детектив «Странные дни»
Классическая голливудская драма «Бульвар Сансет»
Музыкальная комедия «Эпоха радио»
И другие известные фильмы, которые критики считают обязательными для просмотра в новогодние праздники
Подборка The Guardian демонстрирует, что советские новогодние фильмы сохраняют свою актуальность и очарование даже за пределами России. «Ирония судьбы» не только вызывает ностальгию, но и остается примером гармоничного сочетания юмора, романтики и праздничной атмосферы, которая делает этот фильм вечной классикой.
