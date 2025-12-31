Британское издание The Guardian включило «Иронию судьбы» в рейтинг лучших новогодних фильмов

Британское издание The Guardian опубликовало подборку лучших фильмов для новогоднего просмотра, в которую вошла культовая советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

Почему именно оригинальный фильм стоит смотреть

Кинокритики отмечают, что ключевое значение имеет оригинальная версия Эльдара Рязанова, а не современные ремейки.

В статье издания подчеркивается:

Сюжет о новогоднем недоразумении особенно интересен в контексте советского времени, что делает фильм уникальным для зрителей разных поколений.

Главные герои сталкиваются с множеством нелепых препятствий на пути к настоящей любви, что создает комический и одновременно трогательный эффект.

В фильме звучат песни Микаэла Таривердиева , которые усиливают атмосферу славянской тоски и романтики.

Нарастающая напряженность событий в ночь накануне Нового года делает историю одновременно эпичной и интимной, создавая особый «импортный» эффект, напоминающий эстетику Кесьлёвского.

Другие новогодние фильмы в топе The Guardian

Помимо советской классики, британские критики включили в список следующие картины:

Трилогия «Властелин колец»

Хоррор «Сияние»

Фильм-катастрофа «Приключение «Посейдона»

Комедийная драма «Квартира»

Детектив «Странные дни»

Классическая голливудская драма «Бульвар Сансет»

Музыкальная комедия «Эпоха радио»

И другие известные фильмы, которые критики считают обязательными для просмотра в новогодние праздники

Итог

Подборка The Guardian демонстрирует, что советские новогодние фильмы сохраняют свою актуальность и очарование даже за пределами России. «Ирония судьбы» не только вызывает ностальгию, но и остается примером гармоничного сочетания юмора, романтики и праздничной атмосферы, которая делает этот фильм вечной классикой.