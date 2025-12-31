18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.12.2025, 15:49

Британское издание The Guardian включило «Иронию судьбы» в рейтинг лучших новогодних фильмов

Новости Мира 0 414

Британское издание The Guardian опубликовало подборку лучших фильмов для новогоднего просмотра, в которую вошла культовая советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»
Пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

Почему именно оригинальный фильм стоит смотреть

Кинокритики отмечают, что ключевое значение имеет оригинальная версия Эльдара Рязанова, а не современные ремейки.
В статье издания подчеркивается:

  • Сюжет о новогоднем недоразумении особенно интересен в контексте советского времени, что делает фильм уникальным для зрителей разных поколений.

  • Главные герои сталкиваются с множеством нелепых препятствий на пути к настоящей любви, что создает комический и одновременно трогательный эффект.

  • В фильме звучат песни Микаэла Таривердиева, которые усиливают атмосферу славянской тоски и романтики.

  • Нарастающая напряженность событий в ночь накануне Нового года делает историю одновременно эпичной и интимной, создавая особый «импортный» эффект, напоминающий эстетику Кесьлёвского.

Другие новогодние фильмы в топе The Guardian

Помимо советской классики, британские критики включили в список следующие картины:

  • Трилогия «Властелин колец»

  • Хоррор «Сияние»

  • Фильм-катастрофа «Приключение «Посейдона»

  • Комедийная драма «Квартира»

  • Детектив «Странные дни»

  • Классическая голливудская драма «Бульвар Сансет»

  • Музыкальная комедия «Эпоха радио»

  • И другие известные фильмы, которые критики считают обязательными для просмотра в новогодние праздники

Итог

Подборка The Guardian демонстрирует, что советские новогодние фильмы сохраняют свою актуальность и очарование даже за пределами России. «Ирония судьбы» не только вызывает ностальгию, но и остается примером гармоничного сочетания юмора, романтики и праздничной атмосферы, которая делает этот фильм вечной классикой.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь