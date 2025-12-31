Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года

С завтрашнего дня, 1 января 2026 года, Болгария станет 21-й страной, использующей евро в рамках еврозоны. Как сообщает NUR.KZ со ссылкой на DW, после этого в Европейском союзе останется всего шесть государств, сохраняющих свои национальные валюты, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW .

Фото: кадр YouTube

Евро как стратегический выбор для Болгарии

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков подчеркнул, что переход на евро — это не только смена валюты, но и стратегический шаг, который укрепит позиции страны в Европе. По его словам, новая денежная единица станет инструментом усиления экономической стабильности и международного влияния Софии.

Поддержка со стороны Европейского центрального банка

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заверила, что интеграция Болгарии в еврозону укрепит экономический фундамент страны. Она отметила, что евро повысит устойчивость Болгарии к глобальным экономическим потрясениям и усилит голос Софии при принятии ключевых решений на уровне еврозоны.

Общественное мнение разделилось

Внутри Болгарии отношение к переходу на евро остается неоднозначным.

Сторонники евро выделяют следующие преимущества:

стимулирование притока иностранных инвестиций;

снижение расходов на обмен валюты;

более глубокая интеграция Болгарии в единый рынок ЕС.

Скептики выражают опасения по ряду направлений:

возможный рост инфляции после перевода цен с лева на евро;

потеря контроля над денежно-кредитной политикой, передаваемой в компетенцию ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне.

Итог

Переход на евро для Болгарии — это важный шаг на пути экономической интеграции с Европой. В то же время, как показывает общественное мнение, этот процесс вызывает как поддержку, так и осторожность среди населения, отражая баланс между выгодой и потенциальными рисками.