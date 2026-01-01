18+
01.01.2026, 07:18

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя 21 минуту после наступления Нового года

Новости Мира

Так называемая «Радиостанция Судного дня» — УВБ-76 — вновь вышла в эфир спустя всего 21 минуту после наступления Нового года. Ее очередной сигнал сразу привлек внимание наблюдателей и интернет-сообщества, внимательно следящего за редкими трансляциями станции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Необычный сигнал в первые минуты 2026 года

Как сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который специализируется на мониторинге активности радиостанции, вещание началось по московскому времени всего через 21 минуту после полуночи. В эфире прозвучало одно слово — «глотанье».

Короткое и на первый взгляд бессмысленное сообщение вновь стало поводом для обсуждений и догадок, поскольку любые отклонения от привычного фона станции традиционно вызывают повышенный интерес.

Что передала станция на этот раз

В отличие от привычного непрерывного низкочастотного сигнала, в новогоднюю ночь УВБ-76 ограничилась одиночным словом. Подобные короткие словесные передачи считаются редкими и потому особенно интригующими для тех, кто годами наблюдает за «жужжалкой».

Назначение таких слов официально никогда не объяснялось, что лишь усиливает ореол таинственности вокруг станции.

Предновогодняя активность: музыка вместо шума

Примечательно, что за день до Нового года — 30 декабря — радиостанция также проявила необычную активность. Тогда в эфире прозвучали не отдельные слова, а сразу несколько музыкальных фрагментов.

Слушатели зафиксировали:

  • произведения Петра Чайковского;

  • музыку из балета «Лебединое озеро»;

  • оригинальные композиции с названиями «Свинорез» и «Лето и арбалеты».

В некоторых песенных треках, по сообщениям наблюдателей, присутствовала ненормативная лексика, что также нехарактерно для стандартного формата вещания станции.

Что известно о «Радиостанции Судного дня»

УВБ-76 ведет вещание с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. В народе и интернет-сообществе она получила прозвище «жужжалка» — из-за монотонного фонового сигнала, напоминающего жужжание, который передается большую часть времени.

Периодически этот шум прерывается:

  • отдельными словами или наборами слов;

  • музыкальными фрагментами;

  • редкими голосовыми сообщениями.

Теории и догадки вокруг УВБ-76

Официальной информации о назначении радиостанции до сих пор нет. Именно это породило множество версий и теорий. Часть пользователей интернета, внимательно отслеживающих трансляции, убеждены, что станция может использоваться для передачи зашифрованных сообщений.

Каждое необычное слово или музыкальный фрагмент рассматривается ими как возможный элемент скрытой системы сигналов, смысл которой остается неизвестным широкой публике.

Таинственный символ или техническая аномалия

Несмотря на десятилетия существования УВБ-76, ее истинное назначение так и не было подтверждено официально. Тем не менее любые изменения в эфире — особенно в символические даты, такие как Новый год — продолжают вызывать широкий резонанс и активные обсуждения.

Новогодний сигнал со словом «глотанье» стал очередным эпизодом в длинной истории самой загадочной радиостанции, чьи передачи по-прежнему остаются одной из самых устойчивых тайн радиовещания.

