Китайские ученые вывели новый вид карпа практически без костей

Китайские ученые вывели новый вид карпа, в котором практически отсутствуют мелкие кости. Этот проект стал возможен благодаря современным технологиям генетической инженерии и направлен на создание более удобной в употреблении рыбы, которая традиционно считается деликатесом в КНР, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.by.

Фото: Global Look Press/Christoph Ruisz/imageBROKER.com

Проблема классического карпа

Карп уже давно ценится в китайской кухне за вкусное мясо и питательные свойства. Однако традиционный карп содержит множество тонких вильчатых костей, которые делают его потребление сложным и неудобным. Часто именно из-за косточек многие люди обходят этот вид рыбы стороной.

Генетическое решение

По данным исследователей, новый карп получен путем блокировки гена, отвечающего за рост мелких костей. При этом в рыбе сохранились основные кости, включая позвоночник и ребра. Это важно для сохранения привычного образа жизни рыбы: она может свободно двигаться и развиваться в естественной среде, как обычный карп.

Перспективы разведения и роста

Учёные отмечают, что новый вид карпа растет быстрее, чем традиционные особи. В настоящий момент обсуждаются возможности его коммерциализации и внедрения в рыбное хозяйство. Генетически модифицированный карп обещает стать удобным вариантом для потребителей, которые хотят насладиться деликатесом без неудобств, связанных с костями.

Вывод

Появление почти бескостного карпа открывает новые перспективы как для китайской гастрономии, так и для аквакультуры в целом. Если проект будет успешно реализован, это может стать настоящим прорывом в пищевой промышленности, облегчая жизнь любителям рыбы по всему миру.