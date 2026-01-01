Древний Коран, прекрасные люди и вкусная еда: почему в 2026 году стоит съездить в Ташкент

В последние годы Узбекистан стремительно завоевывает популярность среди туристов. И это удивительно — ведь страна всегда обладала всем необходимым для путешественника: богатейшей историей, архитектурными памятниками, этнографическими достопримечательностями и великолепной природой. Но, пожалуй, наибольшее внимание привлекает гастрономическая культура — от знаменитого плова до тонкой самсы. «Газета.Ru» рассказывает, почему знакомство с Узбекистаном стоит начать с его столицы — Ташкента, сообщает Lada.kz.

Туристический бум и доступность страны

2025 год стал очередным этапом туристического бума в Узбекистане. Согласно данным Национального комитета по статистике, с января по сентябрь страну посетили 8,6 миллиона иностранных туристов, что на 49% больше, чем в 2024 году. Особо заметен рост числа гостей из России — 757,1 тысячи человек за девять месяцев, на 20% больше прошлогоднего показателя.

Развитием туризма активно занимаются: упрощается визовый режим, строятся современные гостиницы, открываются новые турагентства, разрабатываются маршруты. Кроме того, добраться до Узбекистана стало гораздо проще. Помимо флагманской Uzbekistan Airways, здесь работают авиакомпании Air Samarkand, Qanot Sharq и Centrum Air. Последняя, основанная в феврале 2023 года, осуществляет рейсы не только в российские города, но и в страны СНГ, Катар, ОАЭ, Таиланд, Южную Корею, Индию и даже на Мальдивы. И, что особенно приятно туристам, на рейсах подают плов — вполне достойный гастрономический привет из страны.

Ташкент — город контрастов

Многие туристы сразу направляются в Самарканд, Бухару и Хиву, восхищаясь их мечетями, мавзолеями и крепостями. На их фоне Ташкент может показаться менее впечатляющим, однако столица заслуживает внимания прежде всего своей уникальной атмосферой контрастов.

Здесь соседствуют древние дома и современные здания, прошлое и настоящее переплетаются на каждом шагу. Глинобитные строения XVIII–XIX веков мирно уживаются с советской архитектурой 60–70-х годов, а красные кирпичные дома Российской империи — с небоскребами современного делового центра Ташкент-Сити. Махалли с высокими заборами гармонируют с торговыми центрами и парками, создавая уникальный городской пейзаж.

За несколько дней пребывания в столице можно буквально «путешествовать во времени», наблюдая, как древние и современные элементы формируют неповторимую атмосферу города.

Путешествие в прошлое

Ташкент, ставший столицей Узбекской ССР в 1930 году, пережил сильное землетрясение в 1966 году, которое разрушило центр города. Через три с половиной года город восстановили с помощью союзных республик — появились широкие бульвары, многоэтажные дома и обильная зелень.

Хотя большинство одноэтажных глинобитных домов не сохранились, часть Старого города уцелела. Сегодня туристы могут пройтись по старым махаллям, увидеть традиционную деревянную резьбу и мозаики, насладиться атмосферой повседневной жизни. А свернув в тихий проулок, можно попасть в Центр исламской цивилизации — грандиозный комплекс в самаркандском стиле с куполом высотой 65 метров.

Комплекс станет исследовательским и музейным центром: здесь откроются отделы реставрации, мультимедийные пространства, библиотека и фонд редких рукописей. Особая ценность — Самаркандский куфический Коран VII века, который, как считается, принадлежал третьему халифу Усману, зятю пророка Мухаммеда.

Ташкент окружен зеленью: мавзолеи, медресе и мечети, парки с аистами и благоустроенные площади создают впечатление гармонии между городом и природой. Среди главных достопримечательностей — мавзолей Хазрати Имама, медресе Барак-хана и Муйи Муборак, соборная мечеть 2007 года, а также мавзолеи XIV века — Шейха Ховенди ат-Тахура, Занги-ата и Шейха Зайнудина.

Советская архитектура и современный Ташкент

Несмотря на древнюю историю, современный Ташкент — живой, динамичный город. Тут бьется сердце столицы: оживленные рынки, шедевры советского модернизма и новые небоскребы. Одним из центров притяжения является Ташкент-Сити, открытый в 2019 году, но любители архитектуры чаще интересуются зданиями советской эпохи.

Особенности советской архитектуры Ташкента:

Многоэтажки учитывают климатические особенности и национальные традиции, украшены узорчатыми решетками — панджарами , которые защищают помещения от солнца и создают прохладу.

Гостиница «Узбекистан» (1974) — фасад полностью закрыт геометрической тенью решетки.

Государственный музей истории Узбекистана (1970) — образец советского модернизма, ранее музей Ленина.

Ташкентский цирк — напоминает гигантскую летающую тарелку.

Дворец Дружбы народов (1980) — легкий, воздушный, символ сейсмического модернизма.

Не менее интересен ташкентский метрополитен, особенно станции «Проспект космонавтов» с переливающейся керамической плиткой и мозаики «Алишер Навои».

Гастрономия Ташкента: от базара до ресторанов

Одной из жемчужин города считается базар Чорсу — один из старейших в Центральной Азии. Здесь продают фрукты, сухофрукты, мясо, сыр, специи и даже редкие продукты. Туристам стоит попробовать:

курагу, изюм, миндаль, вяленую дыню;

шарики твердого сыра, мандарины, хурму;

горячие блюда: плов, нарын, жареную рыбу, самсу, манты, гумму, шурпу из баранины, колбасу хасып.

Особая радость — торговаться с местными продавцами, превращая процесс покупок в настоящее приключение.

Помимо базара, Ташкент предлагает множество ресторанов национальной и интернациональной кухни:

Lali — узбекская кухня, праздничный плов, каре ягненка, самса;

PRO.Хинкали — грузинские блюда: хинкали, долма, шашлык;

Сорренто — итальянская классика: паста, равиоли, джелато;

Южанин — северокавказская кухня, хычины, чебуреки, голень ягненка;

KITANA Asia Grill — паназиатская кухня, японский гриль робата, сашими, тартар.

Даже в самых простых закусочных вкусно: свежие плов, манты, самса и супы радуют не меньше, чем ресторанные блюда. Ташкент по праву можно назвать городом хлебосолья, где повсюду пахнет свежей выпечкой, специями и ароматной едой.

Почему Ташкент оставляет след в сердце

Ташкент — город, из которого тяжело уезжать. Возможно, это шум арыка, пение птиц или волшебный вкус местных сухофруктов. Но главное — люди: искренние, открытые, добрые, готовые помочь и поделиться радостью. Именно они делают путешествие по столице Узбекистана по-настоящему незабываемым.