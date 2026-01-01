18+
01.01.2026, 11:33

Владельцы iPhone 17 Pro и Pro Max жалуются на шипение при зарядке (видео)

Пользователи новых моделей смартфонов Apple — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — столкнулись с неожиданной технической проблемой: динамики устройств начинают издавать шипящий и статический звук во время зарядки. Информацию об этом публикуют пользователи на Reddit, форуме MacRumors и в официальных сообществах поддержки Apple, сообщает Lada.kz. 

Фото:: macrumors.com
Фото:: macrumors.com

Как проявляется проблема

Согласно многочисленным отзывам владельцев, шум в динамиках звучит как «помехи старого радио» и может появляться в разных сценариях:

  • при воспроизведении музыки или видео даже на низкой громкости;

  • в режиме беззвучного уведомления;

  • при простом просмотре веб-страниц — некоторые пользователи слышат лёгкое потрескивание.

Интересно, что шум возникает независимо от используемого зарядного устройства: как при подключении оригинального кабеля и адаптера Apple, так и при зарядке с помощью MagSafe. При беспроводной зарядке шум менее заметен, но полностью исчезает только после отключения смартфона от сети.

Реакция Apple и гарантийные случаи

Некоторые пользователи, столкнувшиеся с проблемой, пытались решить её через гарантийную замену устройства. Однако, по их словам, шум повторялся и на новых аппаратах.

Один из владельцев отметил, что служба поддержки Apple уже передала сведения об ошибке инженерам компании. В MacRumors уточняют, что специалисты работают над устранением неполадки, но конкретных сроков решения пока нет.

Стоит отметить, что текущие обновления iOS не исправляют проблему. Это указывает на то, что шипение связано, вероятно, с аппаратной частью устройств или взаимодействием аппаратного обеспечения с системой зарядки.

Возможные причины и масштаб проблемы

Эксперты MacRumors предполагают, что шипение может быть массовым явлением, но многие пользователи просто не обращают на него внимания из-за слабого фонового шума.

Возможные причины, обсуждаемые в сообществе, включают:

  • электрические помехи от зарядного адаптера;

  • особенности схемотехники динамиков нового поколения iPhone;

  • незначительные дефекты конкретных партий устройств.

Apple традиционно реагирует на такие вопросы путём внутреннего тестирования и выпуска исправляющих обновлений, если проблема подтверждается на инженерном уровне.

Что могут сделать пользователи

На данный момент, пока Apple не выпустила официального решения, владельцы могут попробовать следующие меры:

  • использовать беспроводную зарядку — шум при этом заметно снижается;

  • при возникновении шипения временно отключать устройство от зарядного устройства;

  • следить за обновлениями iOS, так как Apple может выпустить программное исправление.

Вывод

Проблема шипения динамиков iPhone 17 Pro и Pro Max при зарядке стала предметом обсуждения среди пользователей по всему миру. Хотя она не мешает работе смартфона в целом, наличие фонового шума вызывает неудобства, особенно при воспроизведении аудио или во время видео-звонков. Apple пока не дала официального комментария, но ведётся работа над устранением неполадки.

