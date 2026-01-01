18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.01.2026, 13:29

С 1 января 2026 года жизнь перевернётся: эти знаки Зодиака ждёт судьбоносный поворот

Новости Мира 0 445

С первых минут 2026 года многие почувствуют, что привычная жизнь меняется. Новый год проходит под покровительством Красной Огненной Лошади — символа свободы, решительных поступков, внутренней силы и стремления к новым горизонтам. Её влияние особенно ярко проявится уже в январе, задавая тон всему году, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: baku.ws
Фото: baku.ws

Первый месяц станет временем резких поворотов судьбы, неожиданных событий и важных встреч, способных изменить жизненный путь каждого. Энергия Огненной Лошади затронет всех знаков зодиака, но для некоторых январь окажется по-настоящему переломным.

Земные знаки: время решительных шагов

Телец, Дева, Козерог могут ощутить январь как период перемен, способный открыть новые горизонты. Внутри пробудится жажда действий и амбиции, а обстоятельства будут подталкивать к смелым решениям. Финансовые сделки, важные покупки и судьбоносные знакомства могут стать началом новой главы жизни. Главное — довериться внутреннему голосу и действовать решительно.

Воздушные знаки: испытания, которые делают сильнее

Близнецы, Весы, Водолей встретят январь с испытаниями, которые заставят пересмотреть прежние взгляды на жизнь. Неожиданные перемены и необходимость сделать сложный выбор могут сначала вызвать тревогу, но именно эти события откроют новые перспективы. Продолжайте двигаться вперёд, даже если путь кажется неясным — всё, что происходит, в итоге работает на ваше благо.

Огненные знаки: энергия на пике

Овен, Лев, Стрелец почувствуют мощный подъём энергии. Январь благоприятен для самореализации, реализации идей и новых проектов. Но важно сохранять контроль над эмоциями: импульсивные решения могут помешать добиться успеха. Внимание к деталям и взвешенные поступки помогут направить силу января на реальные достижения.

Водные знаки: эмоциональные испытания

Рак, Скорпион, Рыбы ощутят эмоциональные колебания сильнее всего. Интуиция и чувствительность обостряются, а внутренний баланс станет главным ориентиром. Старые привязанности могут отпасть, а судьбоносная встреча окажется поддержкой на долгие годы. Этот месяц идеально подходит для того, чтобы оставить прошлое позади и начать жизнь с чистого листа.

Итог

Красная Огненная Лошадь не терпит пассивности. Январь 2026 года — это месяц, когда важно сделать выбор: остаться в привычной зоне комфорта или рискнуть ради будущего. Те, кто примет вызов, смогут почувствовать, как жизнь с 1 января начинает новый, яркий этап.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь