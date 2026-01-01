Конец эпохи: Уоррен Баффетт уходит с поста главы Berkshire Hathaway

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, ставший символом успешного долгосрочного инвестирования, объявил о своем уходе с поста генерального директора инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway , сообщает Lada.kz со ссылкой на NBC News.

Фото: economictimes.indiatimes.com

Трансформация текстильной компании в инвестиционный гигант

95-летний Баффетт за десятилетия своей карьеры превратил убыточную текстильную компанию в одну из самых успешных корпораций по управлению активами в мире. Под его руководством Berkshire Hathaway, базирующаяся в штате Небраска, расширила сферу инвестиций на самые разные отрасли:

железные дороги (BNSF);

страхование (Geico);

производство продуктов питания и сладостей (See’s Candy, Dairy Queen);

бытовые товары и электроника (Duracell, Benjamin Moore);

текстиль и одежду (Fruit of the Loom);

розничную торговлю и ювелирные изделия (Oriental Trading, Helzberg Diamonds).

Подход Баффетта заключался в долгосрочном инвестировании и выборе компаний с устойчивой бизнес-моделью и узнаваемыми брендами.

Путь к вершине инвестиционного мира

Баффетт начал свой инвестиционный путь в 1942 году, когда ему еще не исполнилось 12 лет. Тогда он приобрел акции газовой компании Cities Service на сумму 114,75 долларов, накопив на них с шести лет.

Ключевые этапы его карьеры:

16 лет: инвестиции Баффетта достигли примерно 53 000 долларов;

32 года: стал миллионером;

56 лет: вошел в число миллиардеров.

Сегодня его состояние оценивается в 150 миллиардов долларов, что позволяет Баффетту занимать 10-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires.

Berkshire Hathaway: феномен роста

В 1964 году Баффетт начал использовать Berkshire Hathaway как основной инструмент инвестирования. С тех пор цена акций компании выросла более чем на 5,5 миллиона процентов, в то время как доходность индекса S&P 500 за тот же период составила всего 39 000%, отмечает Bloomberg.

На сегодняшний день Berkshire Hathaway входит в число 11 самых дорогих компаний мира, её рыночная стоимость превышает 1 триллион долларов.

Философия инвестирования Баффетта

Главным принципом Баффетта было инвестировать только в то, что вы понимаете, а также помнить о том, что фондовый рынок крайне сложно обыграть. Именно эта философия помогла ему и его компании достигнуть непревзойденных результатов в мире инвестиций.

Баффетт управлял Berkshire вместе с Чарли Мангером, его давним партнером и миллиардером, который скончался в 2023 году в возрасте 99 лет.

Наследие и преемник

После ухода Баффетта управление конгломератом перейдет к Грегу Абелю, 63-летнему генеральному директору энергетического подразделения Berkshire, который до недавнего времени оставался относительно малоизвестной фигурой.

Баффетт при этом сохранит пост председателя компании, продолжая оказывать стратегическое влияние на ключевые решения.