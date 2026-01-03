«Правило двух стаканов»: как избежать похмелья после застолья

Избежать похмелья после праздничного застолья реально, если придерживаться научно обоснованных правил. Об этом рассказал российский нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин в интервью изданию «Лента.ру». Эксперт поделился несколькими эффективными методами, которые снижают нагрузку на организм и помогают чувствовать себя лучше на следующий день, сообщает Lada.kz.
По словам Тюрина, подготовка организма начинается за два часа до употребления алкоголя. Ключевая рекомендация — съесть пищу с медленными углеводами и полезными жирами. Это:
порция гречки;
авокадо;
бутерброд с красной рыбой на цельнозерновом хлебе.
«Такая еда замедляет всасывание алкоголя в кровь, снижая нагрузку на печень и уменьшая риск похмелья», — пояснил нарколог.
Главный лайфхак Тюрина — не забывать про воду. Он рекомендует перед каждым тостом делать два больших глотка чистой негазированной воды.
Причины этого просты:
Алкоголь является мощным диуретиком, то есть способствует обезвоживанию.
Обезвоживание — основная причина головной боли и слабости на утро.
Вода помогает организму быстрее выводить токсины и уменьшает нагрузку на почки.
«Вы должны опережать обезвоживание, чтобы утро после праздника не превратилось в мучение», — уточнил врач.
Чтобы снизить эффект похмелья, нарколог советует:
не более одной рюмки крепкого напитка или одного бокала вина в час;
не сочетать алкоголь с газированными напитками или энергетиками;
отдавать предпочтение легким белковым закускам: нежирному сыру, запеченному мясу, морепродуктам;
избегать тяжелых салатов с майонезом и жирного мяса, которые перегружают поджелудочную железу.
«Иначе вы рискуете получить не просто похмелье, а настоящий «пожар» в правом боку», — предупреждает Тюрин.
Для облегчения самочувствия на следующий день врач советует подготовиться заранее:
Выпить 250 мл воды с щепоткой морской соли и долькой лимона перед сном.
Поставить стакан с этим напитком рядом с кроватью, чтобы утолить жажду сразу после пробуждения.
Эти простые действия помогают поддерживать водный баланс и ускоряют восстановление организма.
Секрет комфортного утра после праздника — это не магия, а правильная подготовка и внимание к организму:
Ешьте медленные углеводы и полезные жиры заранее.
Пейте воду по «правилу двух стаканов» во время тостов.
Контролируйте количество алкоголя и избегайте сочетаний с газировкой и энергетиками.
Обеспечьте организм водой с солью и лимоном перед сном.
Следуя этим рекомендациям, риск похмелья снижается, а утро после застолья становится гораздо комфортнее.
Комментарии0 комментарий(ев)