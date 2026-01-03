18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.01.2026, 19:21

«Правило двух стаканов»: как избежать похмелья после застолья

Новости Мира 0 379

Избежать похмелья после праздничного застолья реально, если придерживаться научно обоснованных правил. Об этом рассказал российский нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин в интервью изданию «Лента.ру». Эксперт поделился несколькими эффективными методами, которые снижают нагрузку на организм и помогают чувствовать себя лучше на следующий день, сообщает Lada.kz. 

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom
Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

1. Правильный прием пищи до застолья

По словам Тюрина, подготовка организма начинается за два часа до употребления алкоголя. Ключевая рекомендация — съесть пищу с медленными углеводами и полезными жирами. Это:

  • порция гречки;

  • авокадо;

  • бутерброд с красной рыбой на цельнозерновом хлебе.

«Такая еда замедляет всасывание алкоголя в кровь, снижая нагрузку на печень и уменьшая риск похмелья», — пояснил нарколог.

2. «Правило двух стаканов» во время застолья

Главный лайфхак Тюрина — не забывать про воду. Он рекомендует перед каждым тостом делать два больших глотка чистой негазированной воды.

Причины этого просты:

  1. Алкоголь является мощным диуретиком, то есть способствует обезвоживанию.

  2. Обезвоживание — основная причина головной боли и слабости на утро.

  3. Вода помогает организму быстрее выводить токсины и уменьшает нагрузку на почки.

«Вы должны опережать обезвоживание, чтобы утро после праздника не превратилось в мучение», — уточнил врач.

3. Контроль количества и сочетания напитков

Чтобы снизить эффект похмелья, нарколог советует:

  • не более одной рюмки крепкого напитка или одного бокала вина в час;

  • не сочетать алкоголь с газированными напитками или энергетиками;

  • отдавать предпочтение легким белковым закускам: нежирному сыру, запеченному мясу, морепродуктам;

  • избегать тяжелых салатов с майонезом и жирного мяса, которые перегружают поджелудочную железу.

«Иначе вы рискуете получить не просто похмелье, а настоящий «пожар» в правом боку», — предупреждает Тюрин.

4. Что делать после окончания застолья

Для облегчения самочувствия на следующий день врач советует подготовиться заранее:

  • Выпить 250 мл воды с щепоткой морской соли и долькой лимона перед сном.

  • Поставить стакан с этим напитком рядом с кроватью, чтобы утолить жажду сразу после пробуждения.

Эти простые действия помогают поддерживать водный баланс и ускоряют восстановление организма.

Итог

Секрет комфортного утра после праздника — это не магия, а правильная подготовка и внимание к организму:

  1. Ешьте медленные углеводы и полезные жиры заранее.

  2. Пейте воду по «правилу двух стаканов» во время тостов.

  3. Контролируйте количество алкоголя и избегайте сочетаний с газировкой и энергетиками.

  4. Обеспечьте организм водой с солью и лимоном перед сном.

Следуя этим рекомендациям, риск похмелья снижается, а утро после застолья становится гораздо комфортнее.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь