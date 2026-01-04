Дымовая угроза: как сигареты и вейпы убивают ваш компьютер изнутри

В период новогодних праздников российские сервисные центры фиксируют заметный рост обращений с поломками компьютеров. Как отмечают специалисты, одной из главных причин таких сбоев является привычка курить сигареты или вейпы рядом с техникой во время долгих игровых сессий. Этот фактор часто недооценивают пользователи, однако он способен ускорить износ компонентов и привести к серьёзным поломкам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Дым и пыль: невидимые враги внутри корпуса

Эксперты предупреждают: регулярное курение рядом с компьютером не просто создаёт неприятный запах — оно напрямую влияет на работу системы охлаждения. Дым оседает на внутренних поверхностях корпуса, смешивается с пылью и образует липкую массу. Такая «смесь» постепенно забивает вентиляторы, снижает эффективность охлаждения и повышает риск перегрева ключевых компонентов, включая материнскую плату и видеокарту.

Последствия для оборудования: ремонт уже через месяцы

При постоянном воздействии дыма поломки могут наступить гораздо быстрее, чем при обычной эксплуатации. В ряде случаев техника выходит из строя уже через несколько месяцев. После ремонта ситуация повторяется, если привычки пользователя не меняются: повторная поломка может произойти в течение полугода, а у активных курильщиков — ещё быстрее.

Профилактика: чистка и забота о компьютере

Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют:

Для курильщиков и вейперов — ежемесячная чистка компьютера, включая вентиляторы и внутренние поверхности корпуса.

Для пользователей без вредных привычек — достаточно одного раза в год.

Регулярная профилактика помогает сохранить работоспособность компонентов, продлить срок службы компьютера и снизить вероятность дорогостоящего ремонта.