Почему болит голова каждый день: 10 основных причин по версии невролога

Регулярные головные боли — не просто неприятность, а сигнал организма о возможных нарушениях. Их игнорирование может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Невролог и цефалголог Алексей Королев выделил ключевые факторы, которые чаще всего провоцируют ежедневную цефалгию.

1. Хронический стресс и психоэмоциональные перегрузки

Одной из самых распространённых причин постоянных головных болей специалисты называют психологическое напряжение.

Постоянное нервное напряжение и эмоциональные стрессы вызывают спазм мышц шеи и головы.

Напряжённые мышцы создают устойчивый болевой синдром, который со временем становится хроническим.

Игнорирование стрессовых факторов усиливает чувствительность к боли и может привести к развитию мигреней.

2. Недостаток сна

Нарушение режима отдыха напрямую влияет на частоту и интенсивность головных болей.

Систематический недосып снижает способность организма к восстановлению.

Отмечается ухудшение концентрации, снижение когнитивных функций и повышение болевого порога.

Даже короткие периоды регулярного недосыпа создают условия для формирования хронических болей.

3. Переутомление и перегрузки

Помимо сна, важно учитывать общую нагрузку на организм.

Физическое и умственное переутомление создаёт благоприятный фон для возникновения головных болей.

Длительные рабочие часы, высокая нагрузка на глаза и постоянная умственная активность повышают риск цефалгии.

4. Неправильное питание и вредные привычки

Рацион и образ жизни оказывают сильное влияние на состояние сосудов и нервной системы.

Чрезмерное употребление кофеина провоцирует сосудистые спазмы.

Длительные периоды голодания или экстремальные диеты нарушают обмен веществ и кровоснабжение мозга.

Курение и злоупотребление алкоголем негативно воздействуют на сосуды, что часто сопровождается головной болью.

5. Чрезмерный приём обезболивающих

Парадоксально, но привычка «заглушать» боль таблетками может усугублять проблему.

Длительное использование нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к лекарственному абузусу.

Эпизодические головные боли начинают трансформироваться в хронические.

Врач предупреждает: бесконтрольный приём обезболивающих не лечит причину, а лишь маскирует симптом.

6. Колебания артериального давления

Скачки давления — ещё один распространённый фактор цефалгии.

Гипертензия (повышенное давление) создаёт дополнительное давление на стенки сосудов.

Гипотензия (пониженное давление) приводит к недостаточному кровоснабжению головного мозга.

Оба состояния провоцируют дискомфорт и могут стать причиной регулярных болей.

7. Мигрень и гормональные сбои

Некоторые головные боли имеют медицинские причины, требующие внимания специалиста.

Мигрень проявляется пульсирующей болью, часто сопровождается тошнотой и чувствительностью к свету.

Гормональные колебания, особенно у женщин, могут усиливать частоту и интенсивность головных болей.

8. Сосудистые аномалии

Проблемы с кровеносной системой мозга могут вызывать сильные и повторяющиеся боли.

Аневризмы и артериовенозные мальформации создают дополнительное давление на сосуды.

Эти состояния потенциально опасны и требуют обследования у невролога или сосудистого хирурга.

9. Нарушения работы челюстного сустава

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) часто остаётся незамеченной, но способна провоцировать головные боли.

Проблемы с прикусом или напряжение жевательных мышц приводят к хронической боли в голове и шее.

Симптомы усиливаются при жевании или разговоре.

10. Патологии носовых пазух и других структур

Иногда причина головной боли кроется в заболеваниях дыхательной системы или носовых пазух.

Хронические воспаления, новообразования или полипы в пазухах вызывают давление на черепные структуры.

Эти боли могут быть постоянными и не реагировать на обычные обезболивающие.

Вывод

Ежедневные головные боли — это не норма. Игнорирование сигналов организма может привести к хронизации симптомов и развитию серьёзных заболеваний. Для выявления точной причины важно вести дневник боли, корректировать режим сна, рацион и стрессовые нагрузки, а при необходимости обратиться к неврологу для обследования и лечения.