18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.01.2026, 16:46

Почему болит голова каждый день: 10 основных причин по версии невролога

Новости Мира 0 392

Регулярные головные боли — не просто неприятность, а сигнал организма о возможных нарушениях. Их игнорирование может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Невролог и цефалголог Алексей Королев выделил ключевые факторы, которые чаще всего провоцируют ежедневную цефалгию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

1. Хронический стресс и психоэмоциональные перегрузки

Одной из самых распространённых причин постоянных головных болей специалисты называют психологическое напряжение.

  • Постоянное нервное напряжение и эмоциональные стрессы вызывают спазм мышц шеи и головы.

  • Напряжённые мышцы создают устойчивый болевой синдром, который со временем становится хроническим.

  • Игнорирование стрессовых факторов усиливает чувствительность к боли и может привести к развитию мигреней.

2. Недостаток сна

Нарушение режима отдыха напрямую влияет на частоту и интенсивность головных болей.

  • Систематический недосып снижает способность организма к восстановлению.

  • Отмечается ухудшение концентрации, снижение когнитивных функций и повышение болевого порога.

  • Даже короткие периоды регулярного недосыпа создают условия для формирования хронических болей.

3. Переутомление и перегрузки

Помимо сна, важно учитывать общую нагрузку на организм.

  • Физическое и умственное переутомление создаёт благоприятный фон для возникновения головных болей.

  • Длительные рабочие часы, высокая нагрузка на глаза и постоянная умственная активность повышают риск цефалгии.

4. Неправильное питание и вредные привычки

Рацион и образ жизни оказывают сильное влияние на состояние сосудов и нервной системы.

  • Чрезмерное употребление кофеина провоцирует сосудистые спазмы.

  • Длительные периоды голодания или экстремальные диеты нарушают обмен веществ и кровоснабжение мозга.

  • Курение и злоупотребление алкоголем негативно воздействуют на сосуды, что часто сопровождается головной болью.

5. Чрезмерный приём обезболивающих

Парадоксально, но привычка «заглушать» боль таблетками может усугублять проблему.

  • Длительное использование нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к лекарственному абузусу.

  • Эпизодические головные боли начинают трансформироваться в хронические.

  • Врач предупреждает: бесконтрольный приём обезболивающих не лечит причину, а лишь маскирует симптом.

6. Колебания артериального давления

Скачки давления — ещё один распространённый фактор цефалгии.

  • Гипертензия (повышенное давление) создаёт дополнительное давление на стенки сосудов.

  • Гипотензия (пониженное давление) приводит к недостаточному кровоснабжению головного мозга.

  • Оба состояния провоцируют дискомфорт и могут стать причиной регулярных болей.

7. Мигрень и гормональные сбои

Некоторые головные боли имеют медицинские причины, требующие внимания специалиста.

  • Мигрень проявляется пульсирующей болью, часто сопровождается тошнотой и чувствительностью к свету.

  • Гормональные колебания, особенно у женщин, могут усиливать частоту и интенсивность головных болей.

8. Сосудистые аномалии

Проблемы с кровеносной системой мозга могут вызывать сильные и повторяющиеся боли.

  • Аневризмы и артериовенозные мальформации создают дополнительное давление на сосуды.

  • Эти состояния потенциально опасны и требуют обследования у невролога или сосудистого хирурга.

9. Нарушения работы челюстного сустава

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) часто остаётся незамеченной, но способна провоцировать головные боли.

  • Проблемы с прикусом или напряжение жевательных мышц приводят к хронической боли в голове и шее.

  • Симптомы усиливаются при жевании или разговоре.

10. Патологии носовых пазух и других структур

Иногда причина головной боли кроется в заболеваниях дыхательной системы или носовых пазух.

  • Хронические воспаления, новообразования или полипы в пазухах вызывают давление на черепные структуры.

  • Эти боли могут быть постоянными и не реагировать на обычные обезболивающие.

Вывод

Ежедневные головные боли — это не норма. Игнорирование сигналов организма может привести к хронизации симптомов и развитию серьёзных заболеваний. Для выявления точной причины важно вести дневник боли, корректировать режим сна, рацион и стрессовые нагрузки, а при необходимости обратиться к неврологу для обследования и лечения.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь