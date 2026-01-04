Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб во время матча НХЛ (видео)

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Чикаго Блэкхокс" произошёл неприятный инцидент с участием одного из самых ярких российских хоккеистов — Александра Овечкина. Российский капитан не только потерпел поражение вместе с командой, но и получил серьёзную травму лица и выбитый зуб, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Инцидент произошёл в начале третьего периода:
Овечкин столкнулся с защитником "Чикаго" Луи Кревье;
После падения на лед Александр получил сильный удар в лицо;
Итог — сломанный зуб и травма лица.
Примечательно, что при этом соперник не был удален с поля, что вызвало вопросы у болельщиков и экспертов о справедливости судейства.
Игра сложилась крайне тяжело для команды Спенсера Карбери:
Итоговый счёт — 2:3 в пользу "Чикаго" после серии буллитов;
Овечкин продлил свою безголевую серию до четырёх матчей;
За последние 13 игр ветеран НХЛ забил всего одну шайбу.
Матч начался с яркого начала гостей:
Уже на 74-й секунде Райан Донато открыл счёт при активном участии Ильи Михеева;
Хозяевам удалось отыграться благодаря усилиям Дилана Строума;
После перерыва "Блэкхокс" снова вышли вперёд, реализовав численное преимущество — гол забил Теуво Терявяйнен;
Счёт сравнял Райан Леонард на 52-й минуте, но в овертайме и серии буллитов сильнее оказались гости.
Поражение стало для команды уже седьмым в десяти последних матчах, а для Овечкина — очередным испытанием в непростой серии карьеры:
Ветеран продолжает переживать безголевую полосу;
Травма зуба добавляет дополнительную сложность в период восстановления.
Матч с "Чикаго" ещё раз показал, что даже звёзды мирового хоккея не застрахованы от травм и непростых игровых серий. Для Александра Овечкина эти события — очередной вызов, требующий терпения, силы духа и восстановления, прежде чем он вновь сможет радовать болельщиков результативной игрой.
