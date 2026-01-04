18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.01.2026, 17:57

Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб во время матча НХЛ (видео)

Новости Мира 0 426

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Чикаго Блэкхокс" произошёл неприятный инцидент с участием одного из самых ярких российских хоккеистов — Александра Овечкина. Российский капитан не только потерпел поражение вместе с командой, но и получил серьёзную травму лица и выбитый зуб, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Скриншот видео
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Скриншот видео

Столкновение, которое дорого обошлось

Инцидент произошёл в начале третьего периода:

  • Овечкин столкнулся с защитником "Чикаго" Луи Кревье;

  • После падения на лед Александр получил сильный удар в лицо;

  • Итог — сломанный зуб и травма лица.

Примечательно, что при этом соперник не был удален с поля, что вызвало вопросы у болельщиков и экспертов о справедливости судейства.

Неудачный матч для "Вашингтона"

Игра сложилась крайне тяжело для команды Спенсера Карбери:

  • Итоговый счёт — 2:3 в пользу "Чикаго" после серии буллитов;

  • Овечкин продлил свою безголевую серию до четырёх матчей;

  • За последние 13 игр ветеран НХЛ забил всего одну шайбу.

Детали матча: быстрые голы и упорная борьба

Матч начался с яркого начала гостей:

  • Уже на 74-й секунде Райан Донато открыл счёт при активном участии Ильи Михеева;

  • Хозяевам удалось отыграться благодаря усилиям Дилана Строума;

  • После перерыва "Блэкхокс" снова вышли вперёд, реализовав численное преимущество — гол забил Теуво Терявяйнен;

  • Счёт сравнял Райан Леонард на 52-й минуте, но в овертайме и серии буллитов сильнее оказались гости.

Проблемы "Вашингтона" продолжаются

Поражение стало для команды уже седьмым в десяти последних матчах, а для Овечкина — очередным испытанием в непростой серии карьеры:

  • Ветеран продолжает переживать безголевую полосу;

  • Травма зуба добавляет дополнительную сложность в период восстановления.

Вывод

Матч с "Чикаго" ещё раз показал, что даже звёзды мирового хоккея не застрахованы от травм и непростых игровых серий. Для Александра Овечкина эти события — очередной вызов, требующий терпения, силы духа и восстановления, прежде чем он вновь сможет радовать болельщиков результативной игрой.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь