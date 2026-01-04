Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб во время матча НХЛ (видео)

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Чикаго Блэкхокс" произошёл неприятный инцидент с участием одного из самых ярких российских хоккеистов — Александра Овечкина. Российский капитан не только потерпел поражение вместе с командой, но и получил серьёзную травму лица и выбитый зуб, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Скриншот видео

Столкновение, которое дорого обошлось

Инцидент произошёл в начале третьего периода:

Овечкин столкнулся с защитником "Чикаго" Луи Кревье;

После падения на лед Александр получил сильный удар в лицо;

Итог — сломанный зуб и травма лица.

Примечательно, что при этом соперник не был удален с поля, что вызвало вопросы у болельщиков и экспертов о справедливости судейства.

Неудачный матч для "Вашингтона"

Игра сложилась крайне тяжело для команды Спенсера Карбери:

Итоговый счёт — 2:3 в пользу "Чикаго" после серии буллитов;

Овечкин продлил свою безголевую серию до четырёх матчей ;

За последние 13 игр ветеран НХЛ забил всего одну шайбу.

Детали матча: быстрые голы и упорная борьба

Матч начался с яркого начала гостей:

Уже на 74-й секунде Райан Донато открыл счёт при активном участии Ильи Михеева;

Хозяевам удалось отыграться благодаря усилиям Дилана Строума;

После перерыва "Блэкхокс" снова вышли вперёд, реализовав численное преимущество — гол забил Теуво Терявяйнен;

Счёт сравнял Райан Леонард на 52-й минуте, но в овертайме и серии буллитов сильнее оказались гости.

Проблемы "Вашингтона" продолжаются

Поражение стало для команды уже седьмым в десяти последних матчах, а для Овечкина — очередным испытанием в непростой серии карьеры:

Ветеран продолжает переживать безголевую полосу;

Травма зуба добавляет дополнительную сложность в период восстановления.

Вывод

Матч с "Чикаго" ещё раз показал, что даже звёзды мирового хоккея не застрахованы от травм и непростых игровых серий. Для Александра Овечкина эти события — очередной вызов, требующий терпения, силы духа и восстановления, прежде чем он вновь сможет радовать болельщиков результативной игрой.